Сумасшедший рекорд в прыжках с шестом от "шведского Бубки": 20-летний парень взял космические 6.17

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении! На международном турнире в Торуни (Польша) 20-летний спортсмен преодолел планку на высоте 6 метров 17 сантиметров. Напомним, пару дней назад в немецком Дюссельдорфе для рекорда Дюплантису не хватило совсем чуть-чуть.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал французу Рено Лавиллени. 15 февраля 2014 года на соревнованиях в Донецке он показал результат 6 метров 16 сантиметров. А до того рекордными в помещении 21 год были 615 см украинца Сергея Бубки.

"С тех пор, как я еще в подгузниках начал прыгать на своем заднем дворе, я хотел стать лучшим из всех, побить мировой рекорд. Не знаю, как объяснить это чувство, но я мечтал об этом с трех лет. Так много людей, которых хочется поблагодарить… Мама, папа, мои тренеры. Моя мама была на трибунах и видела этот момент своими глазами… Очень много людей верит в меня – это придает сил и помогает преодолевать барьеры", – заявил после установления мирового рекорда швед Арман Дюплантис, являющийся серебряным призером чемпионата мира-2019 и чемпионом Европы-2018

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Напомним, обладателем мирового рекорда в прыжках с шестом на открытом воздухе является украинский легкоатлет Сергей Бубка. В 1994 году на соревнованиях в Сестриере (Италия) он преодолел планку на высоте 6 метров 14 сантиметров.

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