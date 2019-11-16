Суматоха и шок: неизвестный открыл стрельбу во время футбольного матча в США

Неизвестный открыл стрельбу во время матча по американскому футболу в Нью-Джерси между университетскими командами "Плезентвилля" и "Кэмдена".

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Пострадали по меньшей мере два человека, один из них – ребенок десяти лет. Представитель полиции Дэймон Тайнер заявил, что полученные травмы классифицируются как серьезные. Стрельба началась на трибунах болельщиков школы Плезентвиль, когда их команда начала проигрывать.

Также отмечается, что полицейские обнаружили оружие, из которого проводилась стрельба, и ведут поиски преступника. У пострадавшего мальчика было кровотечение из шеи, до прибытия врачей рану зажимал работник одного из клубов.

Как мы писали ранее, в Испании задержана банда преступников, обворовывавшая дома игроков футболистов мадридского "Реала" и "Атлетико". Жертвами преступников становились Зинедин Зидан, Альваро Мората, Каземиро, Иско и другие. При этом дом полузащитника "Атлетико" Томаса Парти пытались ограбить дважды в течение недели.

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