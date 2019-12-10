Суперзвезда российского спорта – против РФ: "Я полностью на стороне ВАДА"

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону россиянин Александр Тихонов заявил, что приветствует решение ВАДА относительно России. Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства единогласно проголосовал за лишение статуса соответствия лаборатории РУСАДА. Но главное – Россию на четыре года лишили права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира. "Чистые" российские спортсмены смогут выступить на соревнованиях только в нейтральном статусе.

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"Раз в ВАДА говорят, что могут быть еще наказания, значит, в загашниках у них есть еще что-то, свежие примеры. Все может случиться. Никакого политического заказа здесь нет. Всероссийская федерация легкой атлетики давно изгнана, этого было мало? Тяжелая атлетика, биатлон, мой любимый вид спорта… В этом решении я на стороне ВАДА. Хоть кто-нибудь у нас наказан в России? Никто", – заявил легендарный российский биатлонист Александр Тихонов

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Ранее мы сообщали, что глава Российского антидопингового агентства уже смирился с тем, что 4-летнюю дисквалификацию с россиян не снимут. "Есть ли шанс оспорить это решение? Нет, этого шанса нет. Можно делать все что угодно, но практика такова: это не работает. Апелляция просто отсрочит вступление решения в силу", – заявил Юрий Ганус.

Все подробности в спецтеме Россия наказана за допинг

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