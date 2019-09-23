Суперзвезда современного пятиборья: "Не делайте из нашего вида триатлон!"

Лена Шенеборн / Фото: Getty Images

Немецкая чемпионка Олимпиады-2008 и мультичемпионка мира по современному пятиборью Лена Шенеборн, в прошлом году завершившая свою карьеру, рассказала "Сегодня" о конкуренции с украинкой Терещук, особенностях отношений между пятиборцами, почему была плохой гимнасткой и чем опасен триатлон. Наш разговор с Леной Шенеборн состоялся на чемпионате мира, которых на днях завершился в Будапеште.

Читайте также: Лазер-ран и заплыв под дождем: как в Будапеште прошел чемпионат мира по современному пятиборью

- Лена, кто был вашей главной конкуренткой в пятиборье?

- Очень непросто ответить. Это, конечно, не одна девушка. Две из них сейчас здесь (чемпионка ОИ-2012 литовка Лаура Асадаускайте и чемпионка мира-2018 белоруска Анастасия Прокопенко. – Авт.). Но пятиборье интересно тем, что есть около 10-15 девушек, которые могут взобраться на вершину. И это зависит от выступления за день, кто будет лучше в конце соревнований. Мне кажется, что с Анастасией мы соревнуемся с юношеских лет, то есть с самого начала в пятиборье. Что достаточно весело и интересно. Сейчас я завершила карьеру (Лене 33 года. – Авт.), а она все еще в игре. Венгерская команда всегда сильная, британки тоже всегда хороши, так что тяжело назвать несколько имен.

Лена Шенеборн Видео: Instagram

- А что можете сказать об украинской команде и, в частности, о чемпионке мира и призере ОИ-2008 Виктории Терещук?

- По-моему, она старше меня где-то на три года, поэтому я не пересекалась с ней по юниорам. Мы начали соревноваться

уже в "синьорах". Особенно в 2007-м и 2008 годах, когда конкурировали сначала в олимпийской квалификации. Я знала, что Виктория очень сильна в беге и была невероятно счастлива своей золотой медали в Пекине-2008. Из украинок я также знаю Анастасию Спас (чемпионка Европы-2014. – Авт.), она была действительно хороша в фехтовании. Кстати, она до сих пор занимается фехтованием? По-моему, я слышала, что она на Кубке мира...

Реклама

Лена Шенеборн со своим мужем – немецким пятиборцем Александром Нобисом

- Да, в конце 2018-го она решила сменить пятиборье на фехтование (на чемпионате Украины заняла третье место среди шпажисток). А вот на майском Кубке мира в Дубае выступила не очень удачно...

- Да, ее слабым местом был бег, а вот фехтование было ее очень сильным видом. И, возможно, для нее было правильным шагом остаться в фехтовании. Всегда было очень весело фехтовать против нее на соревнованиях. Что касается украинских мужчин пятиборцев, то Тимощенко я знаю уже довольно долго, было много различных соревнований и много афтерпати после них. Вы же понимаете, это не всегда про спорт, это и про то, чтобы собираться вместе. После окончания соревнований человек перестает быть твоим оппонентом, и вы можете вместе хорошо провести время. Я считаю, что это часть спорта, часть пятиборья, и это делает его особенным, потому что каждый – может, это прозвучит банально, – как часть твоей семьи. И, думаю, этим пятиборье отличается от других видов. Здесь вы действительно знаете друг друга и хорошо проводите время.

- Во время своей спортивной карьеры не было мыслей тоже выбрать другой вид спорта?

- Во время карьеры нет, но после ухода из пятиборья я тоже немного занималась фехтованием. Но совсем немного. Я не хотела, чтобы спорт продолжал быть приоритетом в моей жизни, чтобы я могла найти полноценную работу, иметь возможность провести время с друзьями, когда хочется, и не всегда иметь тренировки. Я действительно наслаждалась тем временем. Но в какой-то момент я захотела начать новую фазу жизни.

Не пятиборьем единым – Лена Шенеборн в гонках на собачьих упряжках

- Чем вы занимаетесь сейчас?

- Сейчас я работаю в спортивном маркетинге, до этого, еще оставаясь в пятиборье, я работала с агентствами. Как раз поэтому мне было легче принять решение о завершении карьеры: я знала, что у меня есть еще что-то на примете. И я могу себе представить, как сложно, если у тебя нет ничего, кроме спорта, и ты не знаешь, что еще можешь сделать, чтобы найти выход. Сейчас я занимаюсь спортом ради удовольствия. Я думаю, что всегда буду очень активной личностью, я бы хотела постоянно двигаться, бегать, я продолжаю кататься на лошади, пробовала играть в теннис, когда была моложе, и сейчас думаю снова начать.

Реклама

- Теннис?

- Да (улыбается). Я также занималась гимнастикой, но я была в ней действительно очень плоха. И я для нее очень высокая, поэтому ничего не получилось.

- Я как раз хотела спросить у вас, насколько тяжело найти себя в жизни после спорта...

- Если бы мне надо было передать это как послание юным атлетам – возможно, комфортно только тренироваться, но всегда нужно держать в голове: я должен быть готов к тому, что будет потом. Нужно думать об этом и составлять план. Тогда будет намного легче найти подходящее время, чтобы уйти. Именно подходящее тебе, а не потому, что ты травмирован или должен уходить, потому что больше не знаешь, что делать.

- Пятиборье последнее время меняется. Что думаете об идее разместить все пять видов – фехтование, плавание, выездку, бег и стрельбу – на одной арене?

- Эта идея была еще несколько лет назад. Думаю, важнее всего сфокусироваться на двух последних дисциплинах. Мы можем сделать верховую езду более привлекательной для зрителей. Когда приходит время езды, на каждых соревнованиях полные трибуны. Я считаю, что "комбайн" (объединение бега и стрельбы. – Авт.) был очень большой переменой, но переменой к лучшему. Он сделал концовку соревнований более захватывающей. У меня еще есть сомнения по поводу фехтования и плавания на той же территории: не думаю, что это большой плюс. Считаю, что поклонники пятиборья придут смотреть на соревнования и в бассейн. Но если нет преданных фанатов, просто можно сделать очень хороший обзор, показать его зрителям, и тогда все знают, что происходило ранее. Вы сэкономите время, сосредоточившись на последних двух видах на стадионе на полтора часа – конкуре и "комбайне". Я бы предпочла, чтобы все происходило так.

Читайте также: "Лошадь испугалась": знаменитый украинский пятиборец объяснил шестое место на чемпионате мира

- Но в планах международной федерации еще и объединить плавание, бег и стрельбу фактически в триатлон. Что думаете об этом?

- Считаю, что, делая так, мы рискуем попасть в ситуацию, когда от пятиборцев не будут требоваться те же навыки, что и сейчас, это будут абсолютно другие атлеты. Если мы сделаем так, то это будет уже совсем другой вид спорта. И, может, нужны будут просто сильные бегуны, и все. Можно брать ребят из обычного триатлона. Я считаю, что важно сохранять баланс между дисциплинами.

ТОП-10 популярных украинских спортсменов в Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама