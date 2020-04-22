Свитолина отрывается под Монатика, а Шевчук лихо принял на шею: соцсети звезд спорта на карантине

Во время паузы в соревнованиях, связанной с пандемией коронавируса, украинские спортсмены поддерживают форму не только при помощи тренировок – они еще лихо танцуют. Свитолина, Лунин, Баюл и другие – в нашем обзоре самого интересного из Instagram-жизни звезд украинского спорта за минувшие сутки.

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Украинская призерка чемпионата мира по триатлону 32-летняя Юлия Елистратова на карантине показала подписчикам своего 2-летнего сынишку Артема, который играется машинками, и подписала это фото тремя словами: "Счастье – в воздухе".

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Отметим, что участница трех Олимпиад Елистратова замужем за российским триатлонистом украинского происхождения Владимиром Турбаевским. Смотрите, как Юлия "музыкально" тренируется во время паузы в соревнованиях.

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Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл, которая проживает сейчас в Лас-Вегасе, на карантине поделилась с фолловерами отрывком одной из самых ярких программ в своей карьере фигуристки. Эффектная спортсменка предстает на льду в образе восточной царицы. Это, наверное, самая "фиолетовая" Баюл в истории.

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Обладатель Кубка УЕФА в составе "Шахтера", а ныне футбольный эксперт Вячеслав Шевчук запустил новый челлендж – он ракеткой подбил теннисный мячик, принял его на шею, сбросил на корт, после чего нанес размашистый удар. Теперь повторить подобное экс-защитник сборной Украины предлагает лучшему теннисисту страны Сергею Стаховскому и бывшему игроку "Днепра" Богдану Шершуну.

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Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина устроила дискотеку за столом, по полной программе отрываясь под песню Монатика "Вокруг тебя весь мир кружит". Судя по реакции парня украинки француза Гаэля Монфиса, который в этот момент находится рядом с Элиной, он сам – в небольшом шоке от такой энергичности возлюбленной.

Свитолина танцует за столом Видео: Instagram

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Вратарь "Реала" Андрей Лунин, выступающий на правах аренды в "Овьедо", тоже ударился в танцы – вместе со своей девушкой Настей Томазовой. Она, не касаясь пола, "бежит по воздуху", находясь в крепких руках голкипера украинской сборной. Этим видео Лунин поделился у себя в сторис.

Лунин и его девушка. Танец Видео: Instagram

Тем временем прыгунья в длину Марина Бех-Романчук призналась, что во время паузы в спорте ее согревают воспоминания из зимнего Буковеля, где она сфотографировалась практически без одежды.

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