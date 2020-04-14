Свитолина сбежала в лес, а известная гимнастка показала лицо сына: обзор соцсетей звезд украинского спорта

Анна Ризатдинова убрала в шкафах и принялась за чистку телефона

Пока практически весь мировой спорт замер из-за ситуации с коронавирусом, атлеты активизировались у себя в соцсетях. Мы собрали самое интересное от звезд украинского спорта в Instagram за минувшие сутки.

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Призер Олимпийских Игр по художественной гимнастике Анна Ризатдинова на карантине успела навести порядок по всему дому и теперь начала чистить свой смартфон. "В шкафах все убрано, дошла до телефона", – написала Анна и выложила видео одной из своих зажигательных репетиций в шоу "Танцы со звездами". Вот только удалит она его или оставит, гимнастка не сообщила.

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Вице-чемпионка мира по прыжкам в высоту и лучшая молодая легкоатлетка мира Ярослава Магучих карантин пересиживает в солнечной Португалии. Легкоатлетка не устает делиться позитивными фото с атлантического побережья.

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась фото откуда-то из лесной глуши. "В наше время иметь дом возле леса – это роскошь", – подписала свой набор пейзажей теннисистка. А подписчики отметили, что там ее коронавирус точно не достанет.

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Бывший олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Алексей Торохтий показал, как может надевать футболку во время приседания и, удерживая штангу одной рукой. Этот челлендж точно осилит далеко не каждый.

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Девочка-боксер из Харькова Кира Макогоненко продолжает покорять интернет своими тренировками. В последнем видео она показала, как улучшает свою защиту.

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Украинская гимнасткаВиктория Мазур, которая в декабря стала мамой, показала своего сына Александра. Сегодня ему исполнилось четыре месяца. Подписчики "художницы" отметили, что мальчик очень стильный и похож на свою маму.

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