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Сыновья известного велогонщика устроили ему самый трогательный последний пит-стоп в карьере

4 октября, 12:36

Марк Реншоу завершает свою профессиональную карьеру.

Марк Реншоу

Марк Реншоу / Фото: Instagram

Семья велогонщика Марка Реншоу трогательно поддержала его во время финального пит-стопа. Ранее мы писали, что олимпийского чемпиона оштрафовали за избиение проститутки.

Это случилось во время благотворительной гонки "Qhubeka Charity". Один из его сыновей протягивал питание. Реншоу обнял и поцеловал свою семью.

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За 16 лет карьеры на счету австралийского велогонщика 12 побед. Последний раз он выигрывал именно на этапе Тура Британии в 2014 году. Большую часть карьеры Реншоу являлся разгоняющим. Именно с его помощью британец Марк Кэвендиш неоднократно побеждал на "Тур де Франс".

Также сообщалось, что в трансляцию велогонки случайно попала плантация конопли на крыше дома. После проверки испанская полиция обнаружила 40 растений.

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В одном из главных спортивных скандалов года – новый поворот. Александр Башенко не признал свою отставку с поста президента Федерации велоспорта Украины и обрушился с компроматом на Андрея Гривко, который, по итогам конференции 20 августа, сменил Башенко в качестве босса украинского велоспорта.

Добавим, что лучший молодой гонщик "Тур де Франс" Ярослав Попович гостил в редакции "Сегодня":

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Источник: Сегодня|Спорт

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