Сюжет для Голливуда: как врач-невролог побил рекорд в шиповках за 400 000 в компании комментатора ТВ

А через несколько месяцев англичанин стал участником "Мили столетия" и стал частью скульптуры

6 мая 1954 года студент-медик из Оксфордского университета Роджер Баннистер переписал историю и первым в мире пробежал одну милю – 1609 метров – быстрее, чем за 4 минуты. Время 25-летнего англичанина составило 3 минуты и 59,4 секунды. Отметим, что Роджер поставил себе цель установить мировой рекорд в беге на милю после Олимпийских игр-1952 в Хельсинки, где занял четвертое место в беге на 1500 метров с рекордом Великобритании.

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И вот 6 мая 1954 года на университетской спортивной площадке на Иффли-роуд в Оксфорде Роджер таки добился своего, установив мировой рекорд и став первым в истории легкоатлетом, "выбежавшим" из четырех минут. А помогли ему его друзья — Крис Брешер и Крис Чатауэй. Брешер — олимпийский чемпион в стипль-чезе и основатель Лондонского марафона, а Чатауэй — рекордсмен мира на 5000 м и первый телекомментатор легкой атлетики.

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7 августа 1954 года на Играх Британского содружества в Ванкувере Баннистер пошел дальше и улучшил собственное достижение. Это произошло в противостоянии двух лучших бегунов на милю — англичанина и австралийца Джона Лэнди. Баннистер бежал вторым всю дистанцию, но на последних метрах ушел в отрыв, в итоге победив с результатом 3 минуты 58,8 секунды.

Этот забег считается самым известным забегом на милю в истории спорта. Спор двух топовых бегунов получил название "Миля столетия", а самый драматичный эпизод соперничества Баннистера с Джоном Лэнди запечатлен в скульптурной композиции, установленной в Ванкувере. Бегуны изображены в тот момент, когда Лэнди оглядывается через левое плечо, а Баннистер обходит его справа.

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В том же 1954-м Роджер стал чемпионом Европы в беге на 1500 метров и ушел из большого спорта, чтобы заняться медициной. А сделанные вручную специально для Роджера шиповки, с кожаным верхом, в которых он впервые выбежал милю из 4 минут, были проданы в Лондоне на аукционе "Кристис" за 409 344 долларов. Имя покупателя осталось неизвестным.

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После ухода из спорта Баннистер сделал себя имя в медицине, став известным врачом-неврологом, продолжая при этом сотрудничать с различными спортивными организациями. А в 1971—1974 годах являлся председателем "Спортивного совета Великобритании". Бегун также работал директором Национальной клиники по нервным заболеваниям в Лондоне. А в 1975 году Баннистер был произведен королевой Елизаветой II в рыцари.

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