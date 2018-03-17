Таблица медалей Паралимпиады-2018 на 17 марта

В субботу, 17 марта, на Паралимпийских играх в Пхенчхане прошел предпоследний соревновательный день. И принес он Украине две медали.

Серебряным призером в лыжной гонке среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата стал Григорий Вовчинский.

Лыжник Максим Яровый стал бронзовым призером на дистанции 7,5 км среди сидячих спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата.

В медальном зачете Паралимпийских игр у сборной Украины теперь 21 награда – 6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых.

ТАБЛИЦА МЕДАЛЕЙ НА 17 МАРТА

№ Команды В 1 США 12 15 8 35 2 Нейтральные атлеты 8 10 6 24 3 Канада 8 1 15 24 4 Германия 6 8 2 16 5 Украина 6 7 8 21 6 Словакия 6 3 1 10 7 Франция 5 8 5 18 8 Беларусь 4 4 4 12 9 Япония 3 3 3 9 10 Голландия 3 3 1 7 11 Швейцария 3 0 0 3 12 Италия 2 2 1 5 13 Норвегия 1 2 4 7 14 Австралия 1 0 3 4 15 Финляндия 1 0 2 3 15 Корея 1 0 2 3 15 Новая Зеландия 1 0 2 3 18 Хорватия 1 0 1 2 19 Китай 1 0 0 1 19 Казахстан 1 0 0 1 21 Великобритания 0 4 1 5 22 Австрия 0 2 4 6 23 Испания 0 1 1 2 24 Швеция 0 1 0 1 25 Бельгия 0 0 1 1 25 Польша 0 0 1 1

Напомним, что на Паралимпиаду-2018 приехало рекордное количество спортсменов – 670. В Пхенчхане впервые выступят спортсмены из КНДР, Грузии и Таджикистана. Паралимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 18 марта. На Играх будут разыграны 80 комплектов наград в шести видах спорта.

Ранее мы писали, что украинцам официально запретили принимать участия в соревнованиях в России.