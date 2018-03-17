Таблица медалей Паралимпиады-2018 на 17 марта
Сборная Украины завоевала в Пхенчхане 21 награду
В субботу, 17 марта, на Паралимпийских играх в Пхенчхане прошел предпоследний соревновательный день. И принес он Украине две медали.
Серебряным призером в лыжной гонке среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата стал Григорий Вовчинский.
Лыжник Максим Яровый стал бронзовым призером на дистанции 7,5 км среди сидячих спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата.
В медальном зачете Паралимпийских игр у сборной Украины теперь 21 награда – 6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых.
ТАБЛИЦА МЕДАЛЕЙ НА 17 МАРТА
|№
|Команды
|В
|1
|США
|12
|15
|8
|35
|2
|Нейтральные атлеты
|8
|10
|6
|24
|3
|Канада
|8
|1
|15
|24
|4
|Германия
|6
|8
|2
|16
|5
|Украина
|6
|7
|8
|21
|6
|Словакия
|6
|3
|1
|10
|7
|Франция
|5
|8
|5
|18
|8
|Беларусь
|4
|4
|4
|12
|9
|Япония
|3
|3
|3
|9
|10
|Голландия
|3
|3
|1
|7
|11
|Швейцария
|3
|0
|0
|3
|12
|Италия
|2
|2
|1
|5
|13
|Норвегия
|1
|2
|4
|7
|14
|Австралия
|1
|0
|3
|4
|15
|Финляндия
|1
|0
|2
|3
|15
|Корея
|1
|0
|2
|3
|15
|Новая Зеландия
|1
|0
|2
|3
|18
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|19
|Китай
|1
|0
|0
|1
|19
|Казахстан
|1
|0
|0
|1
|21
|Великобритания
|0
|4
|1
|5
|22
|Австрия
|0
|2
|4
|6
|23
|Испания
|0
|1
|1
|2
|24
|Швеция
|0
|1
|0
|1
|25
|Бельгия
|0
|0
|1
|1
|25
|Польша
|0
|0
|1
|1
Напомним, что на Паралимпиаду-2018 приехало рекордное количество спортсменов – 670. В Пхенчхане впервые выступят спортсмены из КНДР, Грузии и Таджикистана. Паралимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 18 марта. На Играх будут разыграны 80 комплектов наград в шести видах спорта.
Ранее мы писали, что украинцам официально запретили принимать участия в соревнованиях в России.
Вы сейчас просматриваете новость "Таблица медалей Паралимпиады-2018 на 17 марта". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"