Таблица медалей Паралимпиады-2018 на 17 марта

Сегодня, 10:41

Сборная Украины завоевала в Пхенчхане 21 награду

Фото AFP
Фото AFP

В субботу, 17 марта, на Паралимпийских играх в Пхенчхане прошел предпоследний соревновательный день. И принес он Украине две медали.

Серебряным призером в лыжной гонке среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата стал Григорий Вовчинский.

Лыжник Максим Яровый стал бронзовым призером на дистанции 7,5 км среди сидячих спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата. 

В медальном зачете Паралимпийских игр у сборной Украины теперь 21 награда – 6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых.

ТАБЛИЦА МЕДАЛЕЙ НА 17 МАРТА

КомандыGold MedalSilver MedalBronze MedalВ
1 США 12 15 8 35
2 Нейтральные атлеты 8 10 6 24
3 Канада 8 1 15 24
4 Германия 6 8 2 16
5 Украина 6 7 8 21
6 Словакия 6 3 1 10
7 Франция 5 8 5 18
8 Беларусь 4 4 4 12
9 Япония 3 3 3 9
10 Голландия 3 3 1 7
11 Швейцария 3 0 0 3
12 Италия 2 2 1 5
13 Норвегия 1 2 4 7
14 Австралия 1 0 3 4
15 Финляндия 1 0 2 3
15 Корея 1 0 2 3
15 Новая Зеландия 1 0 2 3
18 Хорватия 1 0 1 2
19 Китай 1 0 0 1
19 Казахстан 1 0 0 1
21 Великобритания 0 4 1 5
22 Австрия 0 2 4 6
23 Испания 0 1 1 2
24 Швеция 0 1 0 1
25 Бельгия 0 0 1 1
25 Польша 0 0 1 1

Напомним, что на Паралимпиаду-2018 приехало рекордное количество спортсменов – 670. В Пхенчхане впервые выступят спортсмены из КНДР, Грузии и Таджикистана. Паралимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 18 марта. На Играх будут разыграны 80 комплектов наград в шести видах спорта.

Ранее мы писали, что украинцам официально запретили принимать участия в соревнованиях в России.
Паралимпийские игры, Паралимпиада-2018

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Сегодня|Спорт

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