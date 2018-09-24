Так начинался чемпионат мира по плаванию: мексиканское лобби и вундеркинд из ГДР

Международная федерация любительского плавания (FINA) – одна из старейших и уважаемых организаций мира. 5 ноября главная "водная инспекция", курирующая плавание, водное поло, прыжки в воду и синхронное плавание, отметит 100-летний юбилей. В олимпийскую программу плавание входит с первых Игр-1896 в Афинах. Но вот свои чемпионаты мира мастера водных дорожек получили спустя почти 80 лет.

MEMENTO МОРА. В конце октября 1968 года на очередном Конгрессе ФИНА в Мехико был избран новый глава – известный мексиканский юрист и многолетний вице-президент НОК Мексики Хавьер Остос Мора. Едва заняв кресло босса федерации, он пролоббировал решение о проведении по нечетным годам комплексных ЧМ по плаванию, водному поло, прыжкам в воду и синхронному (художественному) плаванию. Дебютные соревнования хотели провести в 1971-м, но, посчитав, что это может нарушить планы подготовки спортсменов к ОИ-1972 в Мюнхене, остановились на послеолимпийском 1973-м.

БЕЛГРАД БЫЛ РАД. Местом проведения I ЧМ избрали столицу Югославии. Там как раз достраивался суперсовременный многофункциональный центр "Ташмайдан", включавший два 50-метровых бассейна, оборудованных системой электронной фиксации результатов и подводным освещением, просторный пресс-центр с линиями спутниковой связи, тренажерные залы, гостиницу и даже отделение Института спортивной медицины.

ПОПЛЫЛИ! В ЧМ, стартовавшем 31 августа 1973-го, участвовали 686 спортсменов из 47 стран. Первым "водным" чемпионом мира стал 18-летний студент из Будапешта Андраш Харгитай, победивший на 400 м комплексом. А звездами турнира были американец Джим Монтгомери (спустя 3 года, на ОИ-1976 в Монреале, он первым в мире выплывет из 50 сек на 100-метровке вольным стилем), ставший 5-кратным чемпионом планеты, и 14-летняя (!) восточногерманская школьница Корнелия Эндер, завоевавшая 4 "золота". Тогдашние мировые лидеры – США и ГДР – взяли на двоих 28 золотых медалей из 37 (15 и 13 соответственно). Кстати, со времен первого "мира" количество разыгрываемых наград увеличилось более чем вдвое: на ЧМ-2017 в Будапеште, 17-м по счету, борьба шла уже за 75 комплектов.

Напомним, что лучшим спортсменом Украины в августе был признан пловец Михаил Романчук. Спортсмен выиграл три медали на чемпионате Европы по плаванию.