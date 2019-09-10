Тайфун угрожает Олимпиаде: в Токио-2020 готовятся к погодным катаклизмам

Последствия тайфуна в Японии / Фото: AFP

Заместитель исполнительного директора Токийского бюро по проведению Олимпиады-2020 Ясуо Мори заявил, что организаторы готовы к воздействию любого тайфуна.

Мори сделал свое заявление после посещения тестового мероприятия по карате. В тот день Токио накрыл мощный тайфун, обесточивший более 900 тысяч домов: по данным агентства Kyodo News, три человека погибли и более 30 получили ранения, а скорость ветра превышала 200 км/ч.

"Тайфун – это проблема, которую следует ожидать во время Олимпиады. Мы можем предвидеть все последствия катаклизма, особенно в отношении транспорта и других вопросов", – цитирует Мони Inside the Games.

Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут в период с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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Ранее сообщалось, что во время Олимпиады-2020 могут использоваться машины для создания искусственного снега. К производству снега прибегнут в том случае, если жара в Токио превысит 30 градусов по цельсию.

В 1964 году летняя Олимпиада уже проходила в Токио, но тогда соревнования состоялись в октябре, в более прохладную погоду.

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Американская аналитическая компания Gracenote прогнозирует Украине в Токио 16 медалей и 17-е общекомандное место. При этом 8 наград — золотые. Для сравнения: на Играх в Рио-2016 "сине-желтые" финишировали 31-ми: 11 медалей, из которых две золотых — у Олега Верняева и Юрия Чебана, пять серебряных и четыре бронзовых.

Презентация олимпийских медалей Токио-2020:

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