Тайный забег на 56 человек: в Швеции лыжники устроили массовую гонку, несмотря на запрет

Среди участников были чемпионы мира и Европы и даже биатлонистка

56 шведских – преимущественно лыжников – тайно собрались в Эстерсунде, чтобы поучаствовать в гонке, несмотря на запрет на проведение соревнований, введенный Лыжной ассоциацией страны. Об этом сообщает Expressen. Напомним, что запрет связан с угрозой распространения коронавируса, который уже получил статус пандемии. Ранее мы сообщали, что российский лыжник не победил и обвинил норвежцев в заговоре и нечестной игре.

Среди участников тайной гонки были и члены сборной Швеции — призер Олимпийских Игр-2018 и чемпионка мира в эстафете Эбба Андерссон, чемпион Европы Мартин Посилуома, биатлонистка Йоханна Скоттхейм и другие.

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В Лыжной ассоциации Швеции уже сообщили, что санкции к спортсменам применять не будут, так как спортсмены сами решают, стоит им тренироваться или нет. Запрет распространяется лишь на официальные соревнования, а гонка в Эстерсунде не являлась таковой. Тем не менее победителями "неофициальных" соревнований стали Эбба Андерссон и марафонец Макс Новак.

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