Темнокожему гонщику подбросили висельную петлю в боксы перед стартом гонки

Пресс-служба американской гоночной серии NASCAR выпустила заявление, в котором сообщила, что перед гонкой в Алабаме неизвестные подбросили в боксы темнокожего пилота Richard Petty Motorsports Даррелла "Буббы" Уолласа висельную петлю. Подобный жест считается в США проявлением расизма из-за ассоциаций с судом Линча.

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"Мы разгневаны и возмущены этим отвратительным актом. Серия NASCAR немедленно начала расследование и сделает все, чтобы установить данного человека и исключить его из спорта. В NASCAR нет места расизму", – говорится в заявлении организаторов гонок

Отметим, что с недавних пор 26-летний Даррелл "Бубба" Уоллас выступает на болиде со специальной раскраской. На его машине появились логотипы движения Black Lives Matter.

"Сегодняшний гнусный акт расизма и ненависти чрезвычайно огорчил меня и стал болезненным напоминанием о том, что нам как обществу еще предстоит пройти большой путь", – прокомментировал инцидент Уоллас

Даррелл Бабба Уоллас / Фото: Reuters

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Напомним, на днях Бубба Уоллес неожиданно потерял сознание после гонки в Атланте. Американец буквально отключился на глазах присутствующих во время интервью из-за жары, и врачам пришлось оказывать ему медицинскую помощь.

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