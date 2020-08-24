Квиз ко Дню Независимости: вспоминаем успехи украинского спорта

За 29 лет независимости украинские спортсмены заставили весь мир с собой считаться. Сергей Бубка, Андрей Шевченко, братья Кличко, Лилия Подкопаева, Яна Клочкова, Ольга Харлан, Василий Ломаченко – эти и многие другие имена вписаны золотыми буквами в мировую историю. Вспомним эти страницы вместе? Предлагаем вам принять участие в квизе, посвященном успехам украинского спорта времен независимости.
Кто выиграл первое олимпийское "золото" независимой Украины?
Кто, кроме Динамо и Шахтера, выигрывал чемпионат Украины по футболу?
Таврия Симферополь – первый чемпион Украины, 1992 год
Кто первым из украинских спортсменов стал Героем Украины?
Олимпийский чемпион и рекордсмен мира в прыжках с шестом Сергей Бубка получил награду 4 февраля 2001 года
В каком командном виде спорта Украина завоевала свою единственную олимпийскую медаль?
Женская сборная Украины по гандболу выиграла "бронзу" Афин-2004
Будучи игроком какого клуба Андрей Шевченко завоевал "Золотой мяч"?
Андрей Шевченко стал лучшим футболистом Европы, выступая за "Милан"
Кто из украинских боксеров был принят в Зал Славы?
В 2018 году Виталий Кличко был принят в Зал боксерской славы
Какой украинский клуб выигрывал Кубок УЕФА?
В 2009 году донецкий "Шахтер" стал победителем еврокубка
Назовите самую титулованную спортсменку Украины в истории Олимпийских игр
Яна Клочкова выиграла четыре олимпийские золотые медали в плавании
Какой турнир выиграла женская сборная Украины по баскетболу?
Украинские баскетболистки стали сильнейшими на ЧЕ-1995
В каком году сбылась мечта братьев Кличко?
В 2011 году Владимир Кличко победил Дэвида Хэя, таким образом братья собрали все чемпионские пояса супертяжелого веса
Кто стал первым украинцем – чемпионом мира по шахматам?
В 2002 году Руслан Пономарев в финале победил Василия Иванчука
Какой турнир "Большого шлема" выиграли сестры Бондаренко?
В 2008 году Алена и Катя Бондаренко выиграли Australian Open в парном разряде
Чей рекорд мира в тройном прыжке держится с 1995 года?
На ЧМ-1995 Инесса Кравец прыгнула на 15.50 м и с тех пор ее достижение никто не побил
Кто первым в истории привез Кубок Стэнли в Киев?
Два гола в финале Руслана Федотенко принесли победу "Тампе-Бэй" в Кубке Стэнли-2004, вскоре трофей приехал в Украину
Финал какого турнира проходил в Киеве в 2018 году?
"Реал" Мадрид выиграл ЛЧ-2018 в Киеве
Ранее сегодня мы писали, что знаменитые спортсмены поздравили Украину с Днем Независимости. Например, главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, который нечасто постит сообщения в соцсетях, написал: "Горжусь тем, что я Украинец". Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан призналась, что Украина всегда с ней в ее сердце, а Жан Беленюк поделился трогательной фотографией праздника из своего детства, сообщив, что он – ровесник независимости.
Все подробности в спецтеме День Независимости-2020
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк
Фигуристка Оксана Баюл стала чемпионкой зимних Олимпийских игр-1994