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Квиз ко Дню Независимости: вспоминаем успехи украинского спорта

24 августа, 15:49

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Насколько хорошо вы помните наши успехи и легендарных украинских атлетов: тест для болельщиков

За 29 лет независимости украинские спортсмены заставили весь мир с собой считаться. Сергей Бубка, Андрей Шевченко, братья Кличко, Лилия Подкопаева, Яна Клочкова, Ольга Харлан, Василий Ломаченко – эти и многие другие имена вписаны золотыми буквами в мировую историю. Вспомним эти страницы вместе? Предлагаем вам принять участие в квизе, посвященном успехам украинского спорта времен независимости.

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1/15

Кто выиграл первое олимпийское "золото" независимой Украины?

Вячеслав Олейник
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Валентина Цербе
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Оксана Баюл
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Фигуристка Оксана Баюл стала чемпионкой зимних Олимпийских игр-1994

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2/15

Кто, кроме Динамо и Шахтера, выигрывал чемпионат Украины по футболу?

Днепр
0 %
Таврия
100 %
Черноморец
0 %

Таврия Симферополь – первый чемпион Украины, 1992 год

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3/15

Кто первым из украинских спортсменов стал Героем Украины?

Валерий Лобановский
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Сергей Бубка
100 %
Альбина Дерюгина
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Олимпийский чемпион и рекордсмен мира в прыжках с шестом Сергей Бубка получил награду 4 февраля 2001 года

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В каком командном виде спорта Украина завоевала свою единственную олимпийскую медаль?

Баскетбол
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Волейбол
0 %
Гандбол
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Женская сборная Украины по гандболу выиграла "бронзу" Афин-2004

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5/15

Будучи игроком какого клуба Андрей Шевченко завоевал "Золотой мяч"?

Динамо
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Милан
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Челси
0 %

Андрей Шевченко стал лучшим футболистом Европы, выступая за "Милан"

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6/15

Кто из украинских боксеров был принят в Зал Славы?

Владимир Кличко
0 %
Виталий Кличко
100 %
Василий Ломаченко
0 %

В 2018 году Виталий Кличко был принят в Зал боксерской славы

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Какой украинский клуб выигрывал Кубок УЕФА?

Шахтер
100 %
Днепр
0 %
Динамо
0 %

В 2009 году донецкий "Шахтер" стал победителем еврокубка

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8/15

Назовите самую титулованную спортсменку Украины в истории Олимпийских игр

Яна Клочкова
100 %
Ольга Харлан
0 %
Лилия Подкопаева
0 %

Яна Клочкова выиграла четыре олимпийские золотые медали в плавании

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9/15

Какой турнир выиграла женская сборная Украины по баскетболу?

Олимпийские Игры
0 %
Чемпионат мира
0 %
Чемпионат Европы
100 %
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Украинские баскетболистки стали сильнейшими на ЧЕ-1995

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10/15

В каком году сбылась мечта братьев Кличко?

2008
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2011
100 %
2014
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В 2011 году Владимир Кличко победил Дэвида Хэя, таким образом братья собрали все чемпионские пояса супертяжелого веса

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Кто стал первым украинцем – чемпионом мира по шахматам?

Василий Иванчук
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Руслан Пономарев
100 %
Павел Эльянов
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В 2002 году Руслан Пономарев в финале победил Василия Иванчука

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12/15

Какой турнир "Большого шлема" выиграли сестры Бондаренко?

Australian Open
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Roland Garros
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Wimbledon
0 %

В 2008 году Алена и Катя Бондаренко выиграли Australian Open в парном разряде

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13/15

Чей рекорд мира в тройном прыжке держится с 1995 года?

Ольга Саладуха
0 %
Елена Говорова
0 %
Инесса Кравец
100 %

На ЧМ-1995 Инесса Кравец прыгнула на 15.50 м и с тех пор ее достижение никто не побил

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14/15

Кто первым в истории привез Кубок Стэнли в Киев?

Олег Твердовский
0 %
Руслан Федотенко
100 %
Антон Бабчук
0 %
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Два гола в финале Руслана Федотенко принесли победу "Тампе-Бэй" в Кубке Стэнли-2004, вскоре трофей приехал в Украину

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15/15

Финал какого турнира проходил в Киеве в 2018 году?

Лига Европы
0 %
Лига чемпионов
100 %
Суперкубок УЕФА
0 %

"Реал" Мадрид выиграл ЛЧ-2018 в Киеве

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Ранее сегодня мы писали, что знаменитые спортсмены поздравили Украину с Днем Независимости. Например, главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, который нечасто постит сообщения в соцсетях, написал: "Горжусь тем, что я Украинец". Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан призналась, что Украина всегда с ней в ее сердце, а Жан Беленюк поделился трогательной фотографией праздника из своего детства, сообщив, что он – ровесник независимости.

Все подробности в спецтеме День Независимости-2020

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Источник: Сегодня|Спорт

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