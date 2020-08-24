Квиз ко Дню Независимости: вспоминаем успехи украинского спорта

Насколько хорошо вы помните наши успехи и легендарных украинских атлетов: тест для болельщиков

За 29 лет независимости украинские спортсмены заставили весь мир с собой считаться. Сергей Бубка, Андрей Шевченко, братья Кличко, Лилия Подкопаева, Яна Клочкова, Ольга Харлан, Василий Ломаченко – эти и многие другие имена вписаны золотыми буквами в мировую историю. Вспомним эти страницы вместе? Предлагаем вам принять участие в квизе, посвященном успехам украинского спорта времен независимости.

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1/15 Кто выиграл первое олимпийское "золото" независимой Украины? Вячеслав Олейник 0 % Валентина Цербе 0 % Оксана Баюл 100 % Дальше 2/15 Кто, кроме Динамо и Шахтера, выигрывал чемпионат Украины по футболу? Днепр 0 % Таврия 100 % Черноморец 0 % Дальше 3/15 Кто первым из украинских спортсменов стал Героем Украины? Валерий Лобановский 0 % Сергей Бубка 100 % Альбина Дерюгина 0 % Дальше 4/15 В каком командном виде спорта Украина завоевала свою единственную олимпийскую медаль? Баскетбол 0 % Волейбол 0 % Гандбол 100 % Дальше 5/15 Будучи игроком какого клуба Андрей Шевченко завоевал "Золотой мяч"? Динамо 0 % Милан 100 % Челси 0 % Дальше 6/15 Кто из украинских боксеров был принят в Зал Славы? Владимир Кличко 0 % Виталий Кличко 100 % Василий Ломаченко 0 % Дальше 7/15 Какой украинский клуб выигрывал Кубок УЕФА? Шахтер 100 % Днепр 0 % Динамо 0 % Дальше 8/15 Назовите самую титулованную спортсменку Украины в истории Олимпийских игр Яна Клочкова 100 % Ольга Харлан 0 % Лилия Подкопаева 0 % Дальше 9/15 Какой турнир выиграла женская сборная Украины по баскетболу? Олимпийские Игры 0 % Чемпионат мира 0 % Чемпионат Европы 100 % Дальше 10/15 В каком году сбылась мечта братьев Кличко? 2008 0 % 2011 100 % 2014 0 % Дальше 11/15 Кто стал первым украинцем – чемпионом мира по шахматам? Василий Иванчук 0 % Руслан Пономарев 100 % Павел Эльянов 0 % Дальше 12/15 Какой турнир "Большого шлема" выиграли сестры Бондаренко? Australian Open 100 % Roland Garros 0 % Wimbledon 0 % Дальше 13/15 Чей рекорд мира в тройном прыжке держится с 1995 года? Ольга Саладуха 0 % Елена Говорова 0 % Инесса Кравец 100 % Дальше 14/15 Кто первым в истории привез Кубок Стэнли в Киев? Олег Твердовский 0 % Руслан Федотенко 100 % Антон Бабчук 0 % Дальше 15/15 Финал какого турнира проходил в Киеве в 2018 году? Лига Европы 0 % Лига чемпионов 100 % Суперкубок УЕФА 0 % Дальше

Ранее сегодня мы писали, что знаменитые спортсмены поздравили Украину с Днем Независимости. Например, главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, который нечасто постит сообщения в соцсетях, написал: "Горжусь тем, что я Украинец". Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан призналась, что Украина всегда с ней в ее сердце, а Жан Беленюк поделился трогательной фотографией праздника из своего детства, сообщив, что он – ровесник независимости.

Все подробности в спецтеме День Независимости-2020

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