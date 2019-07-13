Томас де Гендт выиграл восьмой этап "Тур де Франс"
Желтую майку лидера вернул себе Жулиан Алафилипп
Бельгиец Томас де Гендт, выступающий за команду Lotto Soudal, стал победителем восьмого этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс". Он показал результат 5 часов 0 минут 17 секунд. Этап протяженностью 200 км прошел между французскими городами Макон и Сент-Этьен.
Второе место занял француз Тибо Пино из команды Groupama-FDJ, проиграв победителю шесть секунд. Третьим стал француз Жулиан Алафилипп (Deceuninck – Quick Step), уступивший Пино в финишном створе (+6 секунд) и вернувший себе желтую майку лидера.
Следующий этап протяженностью 170,5 км пройдет между французскими городами Сент-Этьен и Бриуд 14 июля.
После восьми этапов в общем зачете лидирует Алафилипп (34 часа 17 минут 59 секунд), на втором месте находится итальянец Джулио Чикконе из команды Trek-Segafredo (+0.23), третий в общем зачете – Пино (+0.53).
"Тур де Франс" проходит в 106-й раз, в этом году маршрут гонки проложен по территории Бельгии и Франции. Многодневка включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3480,3 км. "Тур де Франс" завершится 28 июля. Победителем "Тур де Франс" – 2018 стал британский велогонщик команды Sky Томас Герайнт.
Напомним, что Федерация велоспорта Украины готова рассмотреть вопрос о недоверии действующему ее руководителю Александру Башенко во время внеочередного президиума, собранного по инициативе известного в прошлом украинского велогонщика Ярослава Поповича.
Башенко, ранее уличенный в хамском обращении с чемпионкой Европейских игр Анной Соловей, настаивает, что она должна покинуть ряды сборной Украины из-за несанкционированного комментария в Facebook.
Напомним, Анну Соловей возмутило поздравление с ее победой спортивного чиновника, который, по мнению Анны, ничего для ее успеха на самом деле не сделал. Об этом она написала в соцсети. После чего глава Федерации велоспорта Украины Александр Башенко пригрозил спортсменке: "Аня, смотри, как мы будем обучаться, ты открыла рот, теперь ты будешь за это платить... Ездишь на моем велосипеде, ездишь в моей форме, на голове у тебя мой шлем, что ты еще хочешь, чтоб я тебя возил? Запомни, принцесса, будешь делать работу – примем тебя, будешь вонять – прогоним и не вспомним, как звали".
После этого известный украинский велогонщик Ярослав Попович потребовал отставки Александра Башенко. "В голову не приходит, как можно такое писать о спортсменах, которых ты должен поддерживать и помогать им. Для меня это всегда было нонсенсом", – заявил Попович.
Кстати, Ярослав Попович гостил в редакции "Сегодня":
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Томас де Гендт выиграл восьмой этап "Тур де Франс"". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"