Томас де Гендт выиграл восьмой этап "Тур де Франс"

Желтую майку лидера вернул себе Жулиан Алафилипп

Финиш де Гендта. Фото: AFP

Бельгиец Томас де Гендт, выступающий за команду Lotto Soudal, стал победителем восьмого этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс". Он показал результат 5 часов 0 минут 17 секунд. Этап протяженностью 200 км прошел между французскими городами Макон и Сент-Этьен.

Второе место занял француз Тибо Пино из команды Groupama-FDJ, проиграв победителю шесть секунд. Третьим стал француз Жулиан Алафилипп (Deceuninck – Quick Step), уступивший Пино в финишном створе (+6 секунд) и вернувший себе желтую майку лидера.

Следующий этап протяженностью 170,5 км пройдет между французскими городами Сент-Этьен и Бриуд 14 июля.

После восьми этапов в общем зачете лидирует Алафилипп (34 часа 17 минут 59 секунд), на втором месте находится итальянец Джулио Чикконе из команды Trek-Segafredo (+0.23), третий в общем зачете – Пино (+0.53).

"Тур де Франс" проходит в 106-й раз, в этом году маршрут гонки проложен по территории Бельгии и Франции. Многодневка включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3480,3 км. "Тур де Франс" завершится 28 июля. Победителем "Тур де Франс" – 2018 стал британский велогонщик команды Sky Томас Герайнт.

























Напомним, что Федерация велоспорта Украины готова рассмотреть вопрос о недоверии действующему ее руководителю Александру Башенко во время внеочередного президиума, собранного по инициативе известного в прошлом украинского велогонщика Ярослава Поповича.

Башенко, ранее уличенный в хамском обращении с чемпионкой Европейских игр Анной Соловей, настаивает, что она должна покинуть ряды сборной Украины из-за несанкционированного комментария в Facebook.

Напомним, Анну Соловей возмутило поздравление с ее победой спортивного чиновника, который, по мнению Анны, ничего для ее успеха на самом деле не сделал. Об этом она написала в соцсети. После чего глава Федерации велоспорта Украины Александр Башенко пригрозил спортсменке: "Аня, смотри, как мы будем обучаться, ты открыла рот, теперь ты будешь за это платить... Ездишь на моем велосипеде, ездишь в моей форме, на голове у тебя мой шлем, что ты еще хочешь, чтоб я тебя возил? Запомни, принцесса, будешь делать работу – примем тебя, будешь вонять – прогоним и не вспомним, как звали".

После этого известный украинский велогонщик Ярослав Попович потребовал отставки Александра Башенко. "В голову не приходит, как можно такое писать о спортсменах, которых ты должен поддерживать и помогать им. Для меня это всегда было нонсенсом", – заявил Попович.

Кстати, Ярослав Попович гостил в редакции "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Томас де Гендт выиграл восьмой этап "Тур де Франс"". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"