ТОП-10 самых красивых спортсменок мира по версии итальянцев

В списке четыре итальянки, по две американки и россиянки, а также по одной представительнице Хорватии и Канады

У теннисистки Эжени Бушар почти 2 миллиона подписчиков в Instagram. Фото: Instagram

Итальянская газета La Gazzetta dello Sport опубликовала список из десяти самых красивых спортсменок мира. В топ-10 вошли четыре итальянки – Федерика Пеллегрини, Доротея Вирер, Каролина Костнер и Камила Джорджи. Также в списке по две американки и россиянки, а также по одной представительнице Хорватии и Канады.

ТОП-10 красивых спортсменок по версии La Gazzetta dello Sport

Федерика Пеллегрини (Италия, плавание), 30 лет

Подписчиков в Instagram: 947 тыс

Антония Сандрич Мишура (Хорватия, баскетбол), 30 лет

Подписчиков в Instagram: 20 тыс

Доротея Вирер (Италия, биатлон), 29 лет

Подписчиков в Instagram: 381 тыс

Эжени Бушар (Канада, теннис), 25 лет

Подписчиков в Instagram: 1,9 млн

Каролина Костнер (Италия, фигурное катание), 32 года

Подписчиков в Instagram: 119 тыс

Алекс Морган (США, футбол), 29 лет

Подписчиков в Instagram: 5,7 млн

Линдси Вонн (США, горные лыжи), 34 года

Подписчиков в Instagram: 1,8 млн

Камила Джорджи (Италия, теннис), 27 лет

Подписчиков в Instagram: 211 тыс

Мария Шарапова (Россия, теннис), 32 года

Подписчиков в Instagram: 3,5 млн

Дарья Клишина (Россия, прыжки в длину), 28 лет

Подписчиков в Instagram: 248 тыс

Кстати, в прошлом году самая красивая украинская спортсменка передала фанатам воздушный поцелуй. Юлия Левченко в социальной сети разместила видео, которое очень понравилось подписчикам.

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