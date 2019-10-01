ТОП-5 после Магучих: тренер рассказал, от кого Украине ждать новых медалей на ЧМ в Катаре

Ярослава Магучих / Фото: Getty Images

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Главный тренер сборной Украины по легкой атлетике Вячеслав Тыртышник после серебряного выступления Ярославы Магучих в прыжках в высоту назвал других украинских спортсменов, которые также претендуют на медали на чемпионате мира в катарской Дохе.

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"Чемпионат продолжается, у нас еще есть боевые патроны, – заявил главный тренер сборной Украины по легкой атлетике Вячеслав Тыртышник. – Прежде всего это мужская высота, это Богдан Бондаренко и Андрей Проценко. Посмотрим, насколько получится у Богдана, но Андрей – в полной готовности. Дальше Марина Бех – женская длина, Аня Рыжикова – 400 метров с барьерами. Давайте не забывать, что начал подниматься мужской молот. Ярослава Магучих вместе с Мишей Коханом – ровесники, они вместе идут, вместе устанавливают рекорды. Возможно, после успеха Ярославы Миша сейчас так раззадориться, что и сам прыгнет выше головы"

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Ярослава Магучих завоевала серебро ЧМ-2019 в Катаре

Напомним, что предыдущие соревновательные дни ознаменовались кошмарными погодными условиями для спортсменов. Во время гонки скороходов на 50 км плохо стало украинскому атлету Марьяну Закальницкому, которого прямо с беговой дорожки увезли на инвалидной коляске в медпункт. "Проснулся уже под капельницей": украинцы вспоминают кошмарную гонку на чемпионате мира.

Также мы писали, что маникюр украинской спортсменки стал хитом чемпионата мира в Катаре. Кадры с Натальей Прищепой облетели крупнейшие информационные агентства планеты.

Наталья Прищепа – маникюр украинской легкоатлетки стал хитом ЧМ-2019

Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике

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