Андрей Лунин и его девушка / Фото: Instagram

ТОП-50 украинских спортсменов по популярности в Instagram: наибольший прогресс у вратаря "Реала" Лунина https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0 2019-08-04T17:38:00+03:00 Другие Первое место с большим отрывом удерживает Василий Ломаченко - единственный украинский атлет с миллионом подписчиков

Василий Ломаченко с большим отрывом остается самым популярным украинским спортсменов в социальной сети Instagram. Это следует из обновленного рейтинга наших спортсменов, который "Сегодня" публикует в начале каждого месяца. По сравнению с началом июля, Ломаченко прибавил 43 тысячи подписчиков.

На втором месте остается футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко, который на днях перевез в Англию свою девушку – уже бывшую журналистку каналов "Футбол" Владу Седан. За месяц на 22-летнего футболиста подписалась 41 тысяча человек.

Третью позицию в рейтинге удерживает боксер Александр Усик, который после завоевания всех чемпионских поясов в первом тяжелом весе объявил о переходе в супертяжеловесы, но пока не провел ни одного поединка в новой для себя весовой категории. У Усика появилось 18 тысяч новых "фанатов".

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Наибольший рост по подписчикам среди всех украинских спортсменов показал вратарь "Реала" Андрей Лунин, который проводит предсезонные сборы с первой командой мадридского клуба. Накануне появились слухи о том, что Лунин может уйти в аренду в "Вальядолид". А пока украинский голкипер получил 46 тысяч новых "болельщиков".

На данный момент в "клубе" тех, кто имеет более 100 тысяч подписчиков, значатся 16 украинских атлетов, из них пятеро – девушки.

Новичок в ТОП-50 – футболист Руслан Малиновский, который после перехода в итальянскую "Аталанту" прибавил шесть тысяч "фанатов".

Рейтинг украинских спортсменок в Instagram (тыс. подписчиков):

№ спортсмен вид спорта август июль 1 Василий Ломаченко бокс 1574 1531 2 Александр Зинченко футбол 779 738 3 Александр Усик бокс 697 679 4 Андрей Шевченко футбол 560 546 5 Владимир Кличко бокс 499 497 6 Элина Свитолина теннис 498 476 7 Евгений Коноплянка футбол 414 408 8 Алексей Торохтий тяжелая атлетика 315 310 9 Андрей Ярмоленко футбол 252 249 10 Андрей Лунин футбол 212 166 11 Дарья Белодед дзюдо 162 155 12 Марина Бех легкая атлетика 155 143 13 Юлия Левченко легкая атлетика 152 146 14 Святослав Михайлюк баскетбол 134 131 15 Анна Ризатдинова худ гимнастика 117 117 16 Александр Гвоздик бокс 104 100 17 Жан Беленюк борьба 95 90 18 Лилия Подкопаева спорт гимнастика 91 90 19 Анатолий Тимощук футбол 84 83 20 Виктор Цыганков футбол 79 77 21 Андрей Воронин футбол 78 71 22 Артем Милевский футбол 77 64 23 Денис Беринчик бокс 65 61 24 Ярослав Ракицкий футбол 63 62 25 Виктория Мазур худ гимнастика 61 61 26 Виктор Коваленко футбол 61 61 27 Марта Костюк теннис 59 59 28 Георгий Зантарая дзюдо 59 56 29 Марьян Швед футбол 56 52 30 Евгений Левченко футбол 56 49 31 Станислав Горуна карате 54 54 32 Иван Редкач бокс 52 52 33 Яна Беломоина велоспорт 48 48 34 Наталья Годунко худ гимнастика 47 46 35 Артем Кравец футбол 46 45 36 Даяна Ястремская теннис 45 43 37 Анжелика Терлюга карате 44 43 38 Евгений Селезнев футбол 42 42 39 Тарас Степаненко футбол 42 41 40 Василий Вирастюк стронгмен 42 40 41 Алексей Лэнь баскетбол 41 41 42 Андрей Пятов футбол 41 41 43 Анна Бессонова худ гимнастика 40 40 44 Денис Бойко футбол 40 40 45 Руслан Малиновский футбол 40 34 46 Николай Морозюк футбол 39 39 47 Марина Мороз MMA 39 38 48 Алена Дьяченко худ гимнастика 38 37 49 Николай Шапаренко футбол 36 35 50 Сергей Спивак MMA 34 34

Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

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