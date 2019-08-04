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ТОП-50 украинских спортсменов по популярности в Instagram: наибольший прогресс у вратаря "Реала" Лунина

Сегодня, 17:38

Первое место с большим отрывом удерживает Василий Ломаченко - единственный украинский атлет с миллионом подписчиков

Андрей Лунин и его девушка

Андрей Лунин и его девушка / Фото: Instagram

ТОП-50 украинских спортсменов по популярности в Instagram: наибольший прогресс у вратаря "Реала" Лунина https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0 Другие Первое место с большим отрывом удерживает Василий Ломаченко - единственный украинский атлет с миллионом подписчиков

Василий Ломаченко с большим отрывом остается самым популярным украинским спортсменов в социальной сети Instagram. Это следует из обновленного рейтинга наших спортсменов, который "Сегодня" публикует в начале каждого месяца. По сравнению с началом июля, Ломаченко прибавил 43 тысячи подписчиков.

На втором месте остается футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко, который на днях перевез в Англию свою девушку – уже бывшую журналистку каналов "Футбол" Владу Седан. За месяц на 22-летнего футболиста подписалась 41 тысяча человек.

Третью позицию в рейтинге удерживает боксер Александр Усик, который после завоевания всех чемпионских поясов в первом тяжелом весе объявил о переходе в супертяжеловесы, но пока не провел ни одного поединка в новой для себя весовой категории. У Усика появилось 18 тысяч новых "фанатов".

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Наибольший рост по подписчикам среди всех украинских спортсменов показал вратарь "Реала" Андрей Лунин, который проводит предсезонные сборы с первой командой мадридского клуба. Накануне появились слухи о том, что Лунин может уйти в аренду в "Вальядолид". А пока украинский голкипер получил 46 тысяч новых "болельщиков".

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ТОП-50 украинских спортсменов по популярности в Instagram: наибольший прогресс у вратаря "Реала" Лунина
Андрей Лунин и его девушка

На данный момент в "клубе" тех, кто имеет более 100 тысяч подписчиков, значатся 16 украинских атлетов, из них пятеро – девушки.

Новичок в ТОП-50 – футболист Руслан Малиновский, который после перехода в итальянскую "Аталанту" прибавил шесть тысяч "фанатов".

Рейтинг украинских спортсменок в Instagram (тыс. подписчиков):

спортсменвид спортаавгустиюль
1Василий Ломаченкобокс15741531
2Александр Зинченкофутбол779738
3Александр Усикбокс697679
4Андрей Шевченкофутбол560546
5Владимир Кличкобокс499497
6Элина Свитолинатеннис498476
7Евгений Коноплянкафутбол414408
8Алексей Торохтийтяжелая атлетика315310
9Андрей Ярмоленкофутбол252249
10Андрей Лунинфутбол212166
11Дарья Белодеддзюдо162155
12Марина Бехлегкая атлетика155143
13Юлия Левченколегкая атлетика152146
14Святослав Михайлюкбаскетбол134131
15Анна Ризатдиновахуд гимнастика117117
16Александр Гвоздикбокс104100
17Жан Беленюкборьба9590
18Лилия Подкопаеваспорт гимнастика9190
19Анатолий Тимощукфутбол8483
20Виктор Цыганковфутбол7977
21Андрей Воронинфутбол7871
22Артем Милевскийфутбол7764
23Денис Беринчикбокс6561
24Ярослав Ракицкийфутбол6362
25Виктория Мазурхуд гимнастика6161
26Виктор Коваленкофутбол6161
27Марта Костюктеннис5959
28Георгий Зантараядзюдо5956
29Марьян Шведфутбол5652
30Евгений Левченкофутбол5649
31Станислав Горунакарате5454
32Иван Редкачбокс5252
33Яна Беломоинавелоспорт4848
34Наталья Годункохуд гимнастика4746
35Артем Кравецфутбол4645
36Даяна Ястремскаятеннис4543
37Анжелика Терлюгакарате4443
38Евгений Селезневфутбол4242
39Тарас Степаненкофутбол4241
40Василий Вирастюкстронгмен4240
41Алексей Лэньбаскетбол4141
42Андрей Пятовфутбол4141
43Анна Бессоновахуд гимнастика4040
44Денис Бойкофутбол4040
45Руслан Малиновскийфутбол4034
46Николай Морозюкфутбол3939
47Марина МорозMMA3938
48Алена Дьяченкохуд гимнастика3837
49Николай Шапаренкофутбол3635
50Сергей СпивакMMA3434
Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

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рейтинг спортсменов

Источник: Сегодня|Спорт

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