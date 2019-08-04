ТОП-50 украинских спортсменов по популярности в Instagram: наибольший прогресс у вратаря "Реала" Лунина

Василий Ломаченко с большим отрывом остается самым популярным украинским спортсменов в социальной сети Instagram. Это следует из обновленного рейтинга наших спортсменов, который "Сегодня" публикует в начале каждого месяца. По сравнению с началом июля, Ломаченко прибавил 43 тысячи подписчиков.
На втором месте остается футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко, который на днях перевез в Англию свою девушку – уже бывшую журналистку каналов "Футбол" Владу Седан. За месяц на 22-летнего футболиста подписалась 41 тысяча человек.
Третью позицию в рейтинге удерживает боксер Александр Усик, который после завоевания всех чемпионских поясов в первом тяжелом весе объявил о переходе в супертяжеловесы, но пока не провел ни одного поединка в новой для себя весовой категории. У Усика появилось 18 тысяч новых "фанатов".
Наибольший рост по подписчикам среди всех украинских спортсменов показал вратарь "Реала" Андрей Лунин, который проводит предсезонные сборы с первой командой мадридского клуба. Накануне появились слухи о том, что Лунин может уйти в аренду в "Вальядолид". А пока украинский голкипер получил 46 тысяч новых "болельщиков".
В трендеТОП-50 украинских спортсменов по популярности в Instagram: наибольший прогресс у вратаря "Реала" Лунина
На данный момент в "клубе" тех, кто имеет более 100 тысяч подписчиков, значатся 16 украинских атлетов, из них пятеро – девушки.
Новичок в ТОП-50 – футболист Руслан Малиновский, который после перехода в итальянскую "Аталанту" прибавил шесть тысяч "фанатов".
Рейтинг украинских спортсменок в Instagram (тыс. подписчиков):
|№
|спортсмен
|вид спорта
|август
|июль
|1
|Василий Ломаченко
|бокс
|1574
|1531
|2
|Александр Зинченко
|футбол
|779
|738
|3
|Александр Усик
|бокс
|697
|679
|4
|Андрей Шевченко
|футбол
|560
|546
|5
|Владимир Кличко
|бокс
|499
|497
|6
|Элина Свитолина
|теннис
|498
|476
|7
|Евгений Коноплянка
|футбол
|414
|408
|8
|Алексей Торохтий
|тяжелая атлетика
|315
|310
|9
|Андрей Ярмоленко
|футбол
|252
|249
|10
|Андрей Лунин
|футбол
|212
|166
|11
|Дарья Белодед
|дзюдо
|162
|155
|12
|Марина Бех
|легкая атлетика
|155
|143
|13
|Юлия Левченко
|легкая атлетика
|152
|146
|14
|Святослав Михайлюк
|баскетбол
|134
|131
|15
|Анна Ризатдинова
|худ гимнастика
|117
|117
|16
|Александр Гвоздик
|бокс
|104
|100
|17
|Жан Беленюк
|борьба
|95
|90
|18
|Лилия Подкопаева
|спорт гимнастика
|91
|90
|19
|Анатолий Тимощук
|футбол
|84
|83
|20
|Виктор Цыганков
|футбол
|79
|77
|21
|Андрей Воронин
|футбол
|78
|71
|22
|Артем Милевский
|футбол
|77
|64
|23
|Денис Беринчик
|бокс
|65
|61
|24
|Ярослав Ракицкий
|футбол
|63
|62
|25
|Виктория Мазур
|худ гимнастика
|61
|61
|26
|Виктор Коваленко
|футбол
|61
|61
|27
|Марта Костюк
|теннис
|59
|59
|28
|Георгий Зантарая
|дзюдо
|59
|56
|29
|Марьян Швед
|футбол
|56
|52
|30
|Евгений Левченко
|футбол
|56
|49
|31
|Станислав Горуна
|карате
|54
|54
|32
|Иван Редкач
|бокс
|52
|52
|33
|Яна Беломоина
|велоспорт
|48
|48
|34
|Наталья Годунко
|худ гимнастика
|47
|46
|35
|Артем Кравец
|футбол
|46
|45
|36
|Даяна Ястремская
|теннис
|45
|43
|37
|Анжелика Терлюга
|карате
|44
|43
|38
|Евгений Селезнев
|футбол
|42
|42
|39
|Тарас Степаненко
|футбол
|42
|41
|40
|Василий Вирастюк
|стронгмен
|42
|40
|41
|Алексей Лэнь
|баскетбол
|41
|41
|42
|Андрей Пятов
|футбол
|41
|41
|43
|Анна Бессонова
|худ гимнастика
|40
|40
|44
|Денис Бойко
|футбол
|40
|40
|45
|Руслан Малиновский
|футбол
|40
|34
|46
|Николай Морозюк
|футбол
|39
|39
|47
|Марина Мороз
|MMA
|39
|38
|48
|Алена Дьяченко
|худ гимнастика
|38
|37
|49
|Николай Шапаренко
|футбол
|36
|35
|50
|Сергей Спивак
|MMA
|34
|34
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