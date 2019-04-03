ТОП-50 украинских спортсменов в Instagram: Шевченко угрожает позиции Кличко
Лучший прогресс снова у футболиста "МанСити" Зинченко, а лидерство сохранил боксер Ломаченко
Мы обновили наш ежемесячный рейтинг украинских спортсменов в социальной сети Instagram. Лидер списка боксер Василий Ломаченко по сравнению с мартом 2019 прибавил 35 тысяч подписчиков и первым из украинцев достиг отметки в 1,4 миллиона фанатов! Его друг Александр Усик прибавил 19 тысяч и сохранил второе место (637 тысяч). На третьей позиции футболист сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко (550 тысяч), который снова, как и в прошлом месяце, имеет наилучший прогресс. На 22-летнего спортсмена подписались 65 тысяч новых болельщиков! Если Зинченко сохранит такой темп, то через несколько месяцев вполне может выйти на второе место в рейтинге, ведь от Усика на данный момент его отделяет 87 тысяч подписчиков.
31 тысячу добавил тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который в ближайшее время может обойти Владимира Кличко и выйти на четвертое место. Травмированный Андрей Ярмоленко потерял тысячу фанатов, падение количества подписчиков игрока "Вест Хэма" продолжается уже четвертый месяц подряд. Тысячу потерял и баскетболист Святослав Михайлюк, сменивший "Лейкерс" на "Детройт". Его из ТОП-10 вытеснили дзюдоистка Дарья Белодед и легкоатлетка Юлия Левченко, прибавившие 8 и 6 тысяч соответственно.
Александр Гвоздик, который провел первую защиту титула чемпиона по версии WBC, прибавил 6 тысяч фанатов, но до ТОП-10 в украинском спорте ему пока далеко.
Нынешний лидер "Динамо" Виктор Цыганков впервые обошел экс-форварда киевлян Артема Милевского. Андрей Пятов после успешной игры на сборную Украины в марте прибавил две тысячи подписчиков.
ТОП-50 украинских спортсменов в Instagram
|№
|спортсмен
|вид спорта
|апрель, тыс
|март, тыс
|1
|Василий Ломаченко
|бокс
|1400
|1365
|2
|Александр Усик
|бокс
|637
|618
|3
|Александр Зинченко
|футбол
|550
|485
|4
|Владимир Кличко
|бокс
|486
|477
|5
|Андрей Шевченко
|футбол
|481
|450
|6
|Элина Свитолина
|теннис
|446
|430
|7
|Евгений Коноплянка
|футбол
|406
|403
|8
|Андрей Ярмоленко
|футбол
|253
|254
|9
|Дарья Белодед
|дзюдо
|142
|134
|10
|Юлия Левченко
|легкая атлетика
|139
|133
|11
|Святослав Михайлюк
|баскетбол
|133
|134
|12
|Андрей Лунин
|футбол
|129
|126
|13
|Анна Ризатдинова
|худ гимнастика
|117
|117
|14
|Марина Бех
|легкая атлетика
|115
|108
|15
|Лилия Подкопаева
|спорт гимнастика
|88
|88
|16
|Александр Гвоздик
|бокс
|83
|77
|17
|Анатолий Тимощук
|футбол
|82
|82
|18
|Виктор Цыганков
|футбол
|64
|62
|19
|Артем Милевский
|футбол
|63
|63
|20
|Виктория Мазур
|худ гимнастика
|62
|61
|21
|Виктор Коваленко
|футбол
|60
|60
|22
|Жан Беленюк
|борьба
|60
|54
|23
|Марта Костюк
|теннис
|59
|59
|24
|Денис Беринчик
|бокс
|53
|52
|25
|Георгий Зантарая
|дзюдо
|52
|51
|26
|Ярослав Ракицкий
|футбол
|50
|47
|27
|Иван Редкач
|бокс
|48
|49
|28
|Андрей Воронин
|футбол
|48
|48
|29
|Евгений Левченко
|футбол
|47
|47
|30
|Артем Кравец
|футбол
|46
|45
|31
|Яна Беломоина
|велоспорт
|44
|47
|32
|Евгений Селезнев
|футбол
|42
|42
|33
|Анна Бессонова
|худ гимнастика
|40
|40
|34
|Алексей Лэнь
|баскетбол
|40
|40
|35
|Тарас Степаненко
|футбол
|40
|40
|36
|Николай Морозюк
|футбол
|39
|39
|37
|Станислав Горуна
|карате
|39
|38
|38
|Андрей Пятов
|футбол
|38
|36
|39
|Алена Дьяченко
|худ гимнастика
|37
|36
|40
|Денис Бойко
|футбол
|37
|36
|41
|Анжелика Терлюга
|карате
|36
|35
|42
|Даяна Ястремская
|теннис
|36
|35
|43
|Марина Мороз
|MMA
|36
|33
|44
|Сергей Спивак
|MMA
|35
|36
|45
|Марина Андриенко
|фитнес-бикини
|34
|34
|46
|Ирина Галай
|альпинизм
|34
|34
|47
|Николай Шапаренко
|футбол
|33
|32
|48
|Марьян Швед
|футбол
|32
|32
|49
|Александр Шовковский
|футбол
|30
|29
|50
|Руслан Малиновский
|футбол
|29
|27
|51
|Алина Максименко
|худ гимнастика
|29
|29
|52
|Яна Клочкова
|плавание
|29
|29
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