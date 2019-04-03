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ТОП-50 украинских спортсменов в Instagram: Шевченко угрожает позиции Кличко

Сегодня, 11:24

Лучший прогресс снова у футболиста "МанСити" Зинченко, а лидерство сохранил боксер Ломаченко

Андрей Шевченко в апреле может сместить Кличко с четвертого места в рейтинге
Андрей Шевченко в апреле может сместить Кличко с четвертого места в рейтинге. Фото: Getty Images
ТОП-50 украинских спортсменов в Instagram: Шевченко угрожает позиции Кличко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/46d/796/5ca46d796f42c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/46d/796/5ca46d796f42c.jpg Другие Лучший прогресс снова у футболиста "МанСити" Зинченко, а лидерство сохранил боксер Ломаченко

Мы обновили наш ежемесячный рейтинг украинских спортсменов в социальной сети Instagram. Лидер списка боксер Василий Ломаченко по сравнению с мартом 2019 прибавил 35 тысяч подписчиков и первым из украинцев достиг отметки в 1,4 миллиона фанатов! Его друг Александр Усик прибавил 19 тысяч и сохранил второе место (637 тысяч). На третьей позиции футболист сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко (550 тысяч), который снова, как и в прошлом месяце, имеет наилучший прогресс. На 22-летнего спортсмена подписались 65 тысяч новых болельщиков! Если Зинченко сохранит такой темп, то через несколько месяцев вполне может выйти на второе место в рейтинге, ведь от Усика на данный момент его отделяет 87 тысяч подписчиков.

31 тысячу добавил тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который в ближайшее время может обойти Владимира Кличко и выйти на четвертое место. Травмированный Андрей Ярмоленко потерял тысячу фанатов, падение количества подписчиков игрока "Вест Хэма" продолжается уже четвертый месяц подряд. Тысячу потерял и баскетболист Святослав Михайлюк, сменивший "Лейкерс" на "Детройт". Его из ТОП-10 вытеснили дзюдоистка Дарья Белодед и легкоатлетка Юлия Левченко, прибавившие 8 и 6 тысяч соответственно.

Александр Гвоздик, который провел первую защиту титула чемпиона по версии WBC, прибавил 6 тысяч фанатов, но до ТОП-10 в украинском спорте ему пока далеко.

Нынешний лидер "Динамо" Виктор Цыганков впервые обошел экс-форварда киевлян Артема Милевского. Андрей Пятов после успешной игры на сборную Украины в марте прибавил две тысячи подписчиков.

ТОП-50 украинских спортсменов в Instagram

спортсменвид спортаапрель, тысмарт, тыс
1Василий Ломаченкобокс14001365
2Александр Усикбокс637618
3Александр Зинченкофутбол550485
4Владимир Кличкобокс486477
5Андрей Шевченкофутбол481450
6Элина Свитолинатеннис446430
7Евгений Коноплянкафутбол406403
8Андрей Ярмоленкофутбол253254
9Дарья Белодеддзюдо142134
10Юлия Левченколегкая атлетика139133
11Святослав Михайлюкбаскетбол133134
12Андрей Лунинфутбол129126
13Анна Ризатдиновахуд гимнастика117117
14Марина Бехлегкая атлетика115108
15Лилия Подкопаеваспорт гимнастика8888
16Александр Гвоздикбокс8377
17Анатолий Тимощукфутбол8282
18Виктор Цыганковфутбол6462
19Артем Милевскийфутбол6363
20Виктория Мазурхуд гимнастика6261
21Виктор Коваленкофутбол6060
22Жан Беленюкборьба6054
23Марта Костюктеннис5959
24Денис Беринчикбокс5352
25Георгий Зантараядзюдо5251
26Ярослав Ракицкийфутбол5047
27Иван Редкачбокс4849
28Андрей Воронинфутбол4848
29Евгений Левченкофутбол4747
30Артем Кравецфутбол4645
31Яна Беломоинавелоспорт4447
32Евгений Селезневфутбол4242
33Анна Бессоновахуд гимнастика4040
34Алексей Лэньбаскетбол4040
35Тарас Степаненкофутбол4040
36Николай Морозюкфутбол3939
37Станислав Горунакарате3938
38Андрей Пятовфутбол3836
39Алена Дьяченкохуд гимнастика3736
40Денис Бойкофутбол3736
41Анжелика Терлюгакарате3635
42Даяна Ястремскаятеннис3635
43Марина МорозMMA3633
44Сергей СпивакMMA3536
45Марина Андриенкофитнес-бикини3434
46Ирина Галайальпинизм3434
47Николай Шапаренкофутбол3332
48Марьян Шведфутбол3232
49Александр Шовковскийфутбол3029
50Руслан Малиновскийфутбол2927
51Алина Максименкохуд гимнастика2929
52Яна Клочковаплавание2929

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Тег Андрей Шевченко, Владимир Кличко, Василий Ломаченко, Александр Усик, Александр Зинченко, рейтинг спортсменов

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