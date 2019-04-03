ТОП-50 украинских спортсменов в Instagram: Шевченко угрожает позиции Кличко

Лучший прогресс снова у футболиста "МанСити" Зинченко, а лидерство сохранил боксер Ломаченко

Андрей Шевченко в апреле может сместить Кличко с четвертого места в рейтинге. Фото: Getty Images

ТОП-50 украинских спортсменов в Instagram: Шевченко угрожает позиции Кличко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/46d/796/5ca46d796f42c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/46d/796/5ca46d796f42c.jpg 2019-04-03T11:24:00+03:00 Другие Лучший прогресс снова у футболиста "МанСити" Зинченко, а лидерство сохранил боксер Ломаченко

Мы обновили наш ежемесячный рейтинг украинских спортсменов в социальной сети Instagram. Лидер списка боксер Василий Ломаченко по сравнению с мартом 2019 прибавил 35 тысяч подписчиков и первым из украинцев достиг отметки в 1,4 миллиона фанатов! Его друг Александр Усик прибавил 19 тысяч и сохранил второе место (637 тысяч). На третьей позиции футболист сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко (550 тысяч), который снова, как и в прошлом месяце, имеет наилучший прогресс. На 22-летнего спортсмена подписались 65 тысяч новых болельщиков! Если Зинченко сохранит такой темп, то через несколько месяцев вполне может выйти на второе место в рейтинге, ведь от Усика на данный момент его отделяет 87 тысяч подписчиков.

31 тысячу добавил тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который в ближайшее время может обойти Владимира Кличко и выйти на четвертое место. Травмированный Андрей Ярмоленко потерял тысячу фанатов, падение количества подписчиков игрока "Вест Хэма" продолжается уже четвертый месяц подряд. Тысячу потерял и баскетболист Святослав Михайлюк, сменивший "Лейкерс" на "Детройт". Его из ТОП-10 вытеснили дзюдоистка Дарья Белодед и легкоатлетка Юлия Левченко, прибавившие 8 и 6 тысяч соответственно.

Александр Гвоздик, который провел первую защиту титула чемпиона по версии WBC, прибавил 6 тысяч фанатов, но до ТОП-10 в украинском спорте ему пока далеко.

Нынешний лидер "Динамо" Виктор Цыганков впервые обошел экс-форварда киевлян Артема Милевского. Андрей Пятов после успешной игры на сборную Украины в марте прибавил две тысячи подписчиков.

ТОП-50 украинских спортсменов в Instagram

№ спортсмен вид спорта апрель, тыс март, тыс 1 Василий Ломаченко бокс 1400 1365 2 Александр Усик бокс 637 618 3 Александр Зинченко футбол 550 485 4 Владимир Кличко бокс 486 477 5 Андрей Шевченко футбол 481 450 6 Элина Свитолина теннис 446 430 7 Евгений Коноплянка футбол 406 403 8 Андрей Ярмоленко футбол 253 254 9 Дарья Белодед дзюдо 142 134 10 Юлия Левченко легкая атлетика 139 133 11 Святослав Михайлюк баскетбол 133 134 12 Андрей Лунин футбол 129 126 13 Анна Ризатдинова худ гимнастика 117 117 14 Марина Бех легкая атлетика 115 108 15 Лилия Подкопаева спорт гимнастика 88 88 16 Александр Гвоздик бокс 83 77 17 Анатолий Тимощук футбол 82 82 18 Виктор Цыганков футбол 64 62 19 Артем Милевский футбол 63 63 20 Виктория Мазур худ гимнастика 62 61 21 Виктор Коваленко футбол 60 60 22 Жан Беленюк борьба 60 54 23 Марта Костюк теннис 59 59 24 Денис Беринчик бокс 53 52 25 Георгий Зантарая дзюдо 52 51 26 Ярослав Ракицкий футбол 50 47 27 Иван Редкач бокс 48 49 28 Андрей Воронин футбол 48 48 29 Евгений Левченко футбол 47 47 30 Артем Кравец футбол 46 45 31 Яна Беломоина велоспорт 44 47 32 Евгений Селезнев футбол 42 42 33 Анна Бессонова худ гимнастика 40 40 34 Алексей Лэнь баскетбол 40 40 35 Тарас Степаненко футбол 40 40 36 Николай Морозюк футбол 39 39 37 Станислав Горуна карате 39 38 38 Андрей Пятов футбол 38 36 39 Алена Дьяченко худ гимнастика 37 36 40 Денис Бойко футбол 37 36 41 Анжелика Терлюга карате 36 35 42 Даяна Ястремская теннис 36 35 43 Марина Мороз MMA 36 33 44 Сергей Спивак MMA 35 36 45 Марина Андриенко фитнес-бикини 34 34 46 Ирина Галай альпинизм 34 34 47 Николай Шапаренко футбол 33 32 48 Марьян Швед футбол 32 32 49 Александр Шовковский футбол 30 29 50 Руслан Малиновский футбол 29 27 51 Алина Максименко худ гимнастика 29 29 52 Яна Клочкова плавание 29 29

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