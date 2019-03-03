ТОП-50 украинских спортсменов в Instagram: Зинченко потеснил Кличко с третьего места
Украинский футболист "Манчестер Сити" за месяц прибавил почти 40 тысяч новых подписчиков, а Коноплянка и Ярмоленко продолжают падение
Мы обновили наш ежемесячный рейтинг украинских спортсменов в социальной сети Instagram. По сравнению с рейтингом за февраль 2019 года произошло важное изменение в лидирующей тройке: футболист Александр Зинченко сместил с третьей строчки завершившего карьеру боксера Владимира Кличко. За месяц 22-летнему игроку "Манчестер Сити", получающему все больше игрового времени в Англии, удалось прибавить 39 тысяч фанатов. Это лучший показатель среди всех украинских спортсменов: лидер рейтинга Василий Ломаченко за месяц прибавил 29 тысяч подписчиков.
Второй месяц подряд теряют подписчиков футболисты Евгений Коноплянка и Андрей Ярмоленко, но их место в ТОП-10 пока не вызывает опасений. Как и в феврале, больше 100 тысяч подписчиков есть у 14-ти украинских спортсменов.
Серьезный рост показала велогонщица Яна Беломоина, которая набрала 11 тысяч новых фанатов и вошла в ТОП-30. Футболист Марьян Швед после подписания контракта с "Селтиком" продолжает прибавлять и уже оказался в ТОП-50.
ТОП-50 украинских спортсменов в Instagram
|№
|спортсмен
|вид спорта
|март, тыс
|февраль, тыс
|1
|Василий Ломаченко
|бокс
|1365
|1336
|2
|Александр Усик
|бокс
|618
|605
|3
|Александр Зинченко
|футбол
|485
|446
|4
|Владимир Кличко
|бокс
|477
|474
|5
|Андрей Шевченко
|футбол
|450
|429
|6
|Элина Свитолина
|теннис
|430
|420
|7
|Евгений Коноплянка
|футбол
|403
|407
|8
|Андрей Ярмоленко
|футбол
|254
|256
|9
|Святослав Михайлюк
|баскетбол
|134
|134
|10
|Дарья Белодед
|дзюдо
|134
|130
|11
|Юлия Левченко
|легкая атлетика
|133
|128
|12
|Андрей Лунин
|футбол
|126
|125
|13
|Анна Ризатдинова
|худ гимнастика
|117
|116
|14
|Марина Бех
|легкая атлетика
|108
|103
|15
|Лилия Подкопаева
|спорт гимнастика
|88
|88
|16
|Анатолий Тимощук
|футбол
|82
|82
|17
|Александр Гвоздик
|бокс
|77
|74
|18
|Артем Милевский
|футбол
|63
|63
|19
|Виктор Цыганков
|футбол
|62
|61
|20
|Виктория Мазур
|худ гимнастика
|61
|61
|21
|Виктор Коваленко
|футбол
|60
|60
|22
|Марта Костюк
|теннис
|59
|59
|23
|Жан Беленюк
|борьба
|54
|52
|24
|Денис Беринчик
|бокс
|52
|51
|25
|Георгий Зантарая
|дзюдо
|51
|51
|26
|Иван Редкач
|бокс
|49
|43
|27
|Андрей Воронин
|футбол
|48
|48
|28
|Евгений Левченко
|футбол
|47
|48
|29
|Ярослав Ракицкий
|футбол
|47
|45
|30
|Яна Беломоина
|велоспорт
|47
|36
|31
|Артем Кравец
|футбол
|45
|45
|32
|Евгений Селезнев
|футбол
|42
|41
|33
|Анна Бессонова
|худ гимнастика
|40
|40
|34
|Алексей Лэнь
|баскетбол
|40
|40
|35
|Тарас Степаненко
|футбол
|40
|40
|36
|Николай Морозюк
|футбол
|39
|39
|37
|Станислав Горуна
|карате
|38
|37
|38
|Алена Дьяченко
|худ гимнастика
|36
|36
|39
|Сергей Спивак
|MMA
|36
|36
|40
|Андрей Пятов
|футбол
|36
|36
|41
|Денис Бойко
|футбол
|36
|35
|42
|Анжелика Терлюга
|карате
|35
|31
|43
|Даяна Ястремская
|теннис
|35
|30
|44
|Марина Андриенко
|фитнес-бикини
|34
|35
|45
|Ирина Галай
|альпинизм
|34
|34
|46
|Марина Мороз
|единоборства
|33
|31
|47
|Николай Шапаренко
|футбол
|32
|31
|48
|Марьян Швед
|футбол
|32
|28
|49
|Александр Шовковский
|футбол
|29
|29
|50
|Алина Максименко
|худ гимнастика
|29
|29
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