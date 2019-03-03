ТОП-50 украинских спортсменов в Instagram: Зинченко потеснил Кличко с третьего места

Украинский футболист "Манчестер Сити" за месяц прибавил почти 40 тысяч новых подписчиков, а Коноплянка и Ярмоленко продолжают падение

Александр Зинченко. Фото: Getty Images

ТОП-50 украинских спортсменов в Instagram: Зинченко потеснил Кличко с третьего места //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/bc2/2f8/5c7bc22f883ad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/bc2/2f8/5c7bc22f883ad.jpg 2019-03-03T14:04:06+02:00 Другие Украинский футболист "Манчестер Сити" за месяц прибавил почти 40 тысяч новых подписчиков, а Коноплянка и Ярмоленко продолжают падение

Мы обновили наш ежемесячный рейтинг украинских спортсменов в социальной сети Instagram. По сравнению с рейтингом за февраль 2019 года произошло важное изменение в лидирующей тройке: футболист Александр Зинченко сместил с третьей строчки завершившего карьеру боксера Владимира Кличко. За месяц 22-летнему игроку "Манчестер Сити", получающему все больше игрового времени в Англии, удалось прибавить 39 тысяч фанатов. Это лучший показатель среди всех украинских спортсменов: лидер рейтинга Василий Ломаченко за месяц прибавил 29 тысяч подписчиков.

Второй месяц подряд теряют подписчиков футболисты Евгений Коноплянка и Андрей Ярмоленко, но их место в ТОП-10 пока не вызывает опасений. Как и в феврале, больше 100 тысяч подписчиков есть у 14-ти украинских спортсменов.

Серьезный рост показала велогонщица Яна Беломоина, которая набрала 11 тысяч новых фанатов и вошла в ТОП-30. Футболист Марьян Швед после подписания контракта с "Селтиком" продолжает прибавлять и уже оказался в ТОП-50.

ТОП-50 украинских спортсменов в Instagram

№ спортсмен вид спорта март, тыс февраль, тыс 1 Василий Ломаченко бокс 1365 1336 2 Александр Усик бокс 618 605 3 Александр Зинченко футбол 485 446 4 Владимир Кличко бокс 477 474 5 Андрей Шевченко футбол 450 429 6 Элина Свитолина теннис 430 420 7 Евгений Коноплянка футбол 403 407 8 Андрей Ярмоленко футбол 254 256 9 Святослав Михайлюк баскетбол 134 134 10 Дарья Белодед дзюдо 134 130 11 Юлия Левченко легкая атлетика 133 128 12 Андрей Лунин футбол 126 125 13 Анна Ризатдинова худ гимнастика 117 116 14 Марина Бех легкая атлетика 108 103 15 Лилия Подкопаева спорт гимнастика 88 88 16 Анатолий Тимощук футбол 82 82 17 Александр Гвоздик бокс 77 74 18 Артем Милевский футбол 63 63 19 Виктор Цыганков футбол 62 61 20 Виктория Мазур худ гимнастика 61 61 21 Виктор Коваленко футбол 60 60 22 Марта Костюк теннис 59 59 23 Жан Беленюк борьба 54 52 24 Денис Беринчик бокс 52 51 25 Георгий Зантарая дзюдо 51 51 26 Иван Редкач бокс 49 43 27 Андрей Воронин футбол 48 48 28 Евгений Левченко футбол 47 48 29 Ярослав Ракицкий футбол 47 45 30 Яна Беломоина велоспорт 47 36 31 Артем Кравец футбол 45 45 32 Евгений Селезнев футбол 42 41 33 Анна Бессонова худ гимнастика 40 40 34 Алексей Лэнь баскетбол 40 40 35 Тарас Степаненко футбол 40 40 36 Николай Морозюк футбол 39 39 37 Станислав Горуна карате 38 37 38 Алена Дьяченко худ гимнастика 36 36 39 Сергей Спивак MMA 36 36 40 Андрей Пятов футбол 36 36 41 Денис Бойко футбол 36 35 42 Анжелика Терлюга карате 35 31 43 Даяна Ястремская теннис 35 30 44 Марина Андриенко фитнес-бикини 34 35 45 Ирина Галай альпинизм 34 34 46 Марина Мороз единоборства 33 31 47 Николай Шапаренко футбол 32 31 48 Марьян Швед футбол 32 28 49 Александр Шовковский футбол 29 29 50 Алина Максименко худ гимнастика 29 29

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