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ТОП-50 украинских спортсменов в Instagram: Зинченко потеснил Кличко с третьего места

Сегодня, 14:04

Украинский футболист "Манчестер Сити" за месяц прибавил почти 40 тысяч новых подписчиков, а Коноплянка и Ярмоленко продолжают падение

Александр Зинченко
Александр Зинченко. Фото: Getty Images
ТОП-50 украинских спортсменов в Instagram: Зинченко потеснил Кличко с третьего места //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/bc2/2f8/5c7bc22f883ad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/bc2/2f8/5c7bc22f883ad.jpg Другие Украинский футболист "Манчестер Сити" за месяц прибавил почти 40 тысяч новых подписчиков, а Коноплянка и Ярмоленко продолжают падение

Мы обновили наш ежемесячный рейтинг украинских спортсменов в социальной сети Instagram. По сравнению с рейтингом за февраль 2019 года произошло важное изменение в лидирующей тройке: футболист Александр Зинченко сместил с третьей строчки завершившего карьеру боксера Владимира Кличко. За месяц 22-летнему игроку "Манчестер Сити", получающему все больше игрового времени в Англии, удалось прибавить 39 тысяч фанатов. Это лучший показатель среди всех украинских спортсменов: лидер рейтинга Василий Ломаченко за месяц прибавил 29 тысяч подписчиков.

Второй месяц подряд теряют подписчиков футболисты Евгений Коноплянка и Андрей Ярмоленко, но их место в ТОП-10 пока не вызывает опасений. Как и в феврале, больше 100 тысяч подписчиков есть у 14-ти украинских спортсменов.

Серьезный рост показала велогонщица Яна Беломоина, которая набрала 11 тысяч новых фанатов и вошла в ТОП-30. Футболист Марьян Швед после подписания контракта с "Селтиком" продолжает прибавлять и уже оказался в ТОП-50.

ТОП-50 украинских спортсменов в Instagram

спортсменвид спортамарт, тысфевраль, тыс
1Василий Ломаченкобокс13651336
2Александр Усикбокс618605
3Александр Зинченкофутбол485446
4Владимир Кличкобокс477474
5Андрей Шевченкофутбол450429
6Элина Свитолинатеннис430420
7Евгений Коноплянкафутбол403407
8Андрей Ярмоленкофутбол254256
9Святослав Михайлюкбаскетбол134134
10Дарья Белодеддзюдо134130
11Юлия Левченколегкая атлетика133128
12Андрей Лунинфутбол126125
13Анна Ризатдиновахуд гимнастика117116
14Марина Бехлегкая атлетика108103
15Лилия Подкопаеваспорт гимнастика8888
16Анатолий Тимощукфутбол8282
17Александр Гвоздикбокс7774
18Артем Милевскийфутбол6363
19Виктор Цыганковфутбол6261
20Виктория Мазурхуд гимнастика6161
21Виктор Коваленкофутбол6060
22Марта Костюктеннис5959
23Жан Беленюкборьба5452
24Денис Беринчикбокс5251
25Георгий Зантараядзюдо5151
26Иван Редкачбокс4943
27Андрей Воронинфутбол4848
28Евгений Левченкофутбол4748
29Ярослав Ракицкийфутбол4745
30Яна Беломоинавелоспорт4736
31Артем Кравецфутбол4545
32Евгений Селезневфутбол4241
33Анна Бессоновахуд гимнастика4040
34Алексей Лэньбаскетбол4040
35Тарас Степаненкофутбол4040
36Николай Морозюкфутбол3939
37Станислав Горунакарате3837
38Алена Дьяченкохуд гимнастика3636
39Сергей СпивакMMA3636
40Андрей Пятовфутбол3636
41Денис Бойкофутбол3635
42Анжелика Терлюгакарате3531
43Даяна Ястремскаятеннис3530
44Марина Андриенкофитнес-бикини3435
45Ирина Галайальпинизм3434
46Марина Морозединоборства3331
47Николай Шапаренкофутбол3231
48Марьян Шведфутбол3228
49Александр Шовковскийфутбол2929
50Алина Максименкохуд гимнастика2929

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Тег рейтинг, Владимир Кличко, Василий Ломаченко, Александр Усик, Александр Зинченко

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Сегодня|Спорт

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