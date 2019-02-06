ТОП Telegram-каналов для спорта

Редакция «Сегодня» сделала свою подборку популярных Telegram-каналов для здорового и активного образа жизни

ТОП Telegram-каналов для спорта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/968/b7c/5c5968b7c0907.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/968/b7c/5c5968b7c0907.jpg 2019-02-06T09:40:00+02:00 Другие Редакция «Сегодня» сделала свою подборку популярных Telegram-каналов для здорового и активного образа жизни

Несмотря на то, что Telegram является мессенджером (каналом для обмена сообщениями), многие считают его новым видом социальной сети. Это неудивительно, ведь у популярных интернет-сайтов есть свои каналы в Telegram, с помощью которых они активно делятся контентом с аудиторией.

Немалая доля информационных ресурсов в "телеге" рассчитана как раз на активных, спортивных людей, любящих всегда быть в курсе событий.

Редакция "Сегодня" изучила наиболее известные каналы в Telegram и предлагает читателям свою подборку – полезную любителям спорта и здорового образа жизни. Составляя список, учитывалась популярность ресурса, качество и актуальность информации.

"Футбол Украины"

Количество подписчиков канала стремительно приближается к 50 тысячам. Болельщики постоянно получают свежую информацию из мира футбола, одними из первых узнают результаты матчей и о громких трансферах, а также могут смотреть подборки зрелищных голов.

"GymTraining"

Канал для тех, кто ходит в зал не ради фотографий для социальных сетей. Он для тех, кому нравится чувство усталости после насыщенных занятий, нравится делать еще несколько дополнительных упражнений уже через силу, когда другие останавливаются. GymTraining избегает длинных постов и публикует в основном факты. Это личный помощник и мотиватор для тренировок.

"Диетолог"

Для того, чтобы добиваться видимых результатов в спорте, необходимо правильно питаться. Многим известным спортсменам в этом помогает личный диетолог. Теперь он есть и у нас. Канал доступно расскажет о правильном питании, даст полезные советы по набору калорий, а также развеет некоторые мифы, связанные с похудением.

"СпортАрена"

Канал авторитетного и популярного издания. Здесь можно узнать не только футбольные, но и общеспортивные новости. Это самый крупный ресурс, посвященный украинскому и мировому спорту, рассказывающий о всевозможных соревнованиях в режиме 24/7. Аналитика, новости из жизни спортсменов, оперативные отчеты актуальных событий, прогнозы, а также конкурсы для болельщиков. Особенностью канала являются собственные, эксклюзивные материалы.

"Zefir Basketball"

Здесь можно прочитать много интересного о мировом баскетболе. Канал пишет об этом виде спорта со знанием дела, поэтому читать новости и обзоры не скучно. Автор делится своими рассуждениями, и рассказывает не только о том, что происходит на паркете, но и за кулисами.

"Здоровье"

Будьте здоровы! Быть здоровыми – главная идея данного канала. Как выбирать продукты, лекарства, как быстрее выздороветь и восстановить силы. Иными словами, обо всем, чтобы всегда чувствовать себя здоровым и бодрым.

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