Традиция, однако: еще одну биатлонистку назначили заместителем министра спорта Украины

У министра спорта Украины Вадима Гутцайта появился новый заместитель. Им стала знаменитая в недалеком прошлом биатлонистка Нина Лемеш. Ранее мы писали, что Лемеш встречалась с фанатами биатлона в Киеве.

О назначении 46-летней Лемеш на пост сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов во время заседания правительства, информирует UA:Перший. Электронную декларацию кандидата на эту должность Нина подала 13 марта. Напомним, что в 2014-2015 годах одна биатлонистка уже работала в спортивном ведомстве: тогда также заместителем министра была Елена Пидгрушная. Также некоторое время на этой должности работал и многолетний президент Федерации биатлона Владимир Брынзак.

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Лемеш трижды становилась призером чемпионатов мира в 1996-2001 гг., также брала медали этапов Кубка мира: преимущественно в команде, но выигрывала и спринтерскую гонку. После завершения карьеры в 2007 году принимала участие в работе Национального олимпийского комитета. С 2015 по 2020 гг. возглавляла Департамент семьи, молодежи и спорта Черниговской областной государственной администрации.

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