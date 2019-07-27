Трагедия на ЧМ по плаванию – есть погибшие и пострадавшие

В ночном клубе, где отдыхали спортсмены, обрушился навесной этаж

Место трагедии. Фото: AFP

В южнокорейском городе Кванджу, где проходит чемпионат мира по водным видам спорта, обрушился навесной этаж в одном из ночных клубов. В результате происшествия погибли два гражданина Южной Кореи, от десяти до семнадцати человек, в том числе участников соревнований, пострадали. Известно, что травмы получили два пловца из США, два – из Новой Зеландии, а также еще по одному спортсмену из Нидерландов, Италии и Бразилии. У спортсменов диагностировали рваные раны – они обратились за медицинской помощью, однако их жизни ничего не угрожает.

Конструкция, располагавшаяся на высоте 2,5 метра, обрушилась в 2:30 по местному времени. В этот момент на ней находились более 100 человек. Предположительно, она не выдержала веса находивших на ней гостей.

Ранее мы писали, что 12 украинских "русалок" выиграли чемпионат мира по синхронному плаванию. Украинкам покорилась небывалая высота. В борьбе за титул наши девушки обошли Италию и Испанию.

Как сообщалось ранее, украинка Елизавета Яхно признана лучшей синхронисткой в мире. На чемпионате Европы 20-летняя спортсменка завоевала семь наград.

Также мы писали, что сексуальная синхронистка обиделась на повышенное внимание к футболистам. Алла Шишкина возмутилась, что на ее вид спорта обращают меньше внимания, чем на "мало-мальски удачные выступления футболистов". Критичный пост она опубликовала в Instagram.

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