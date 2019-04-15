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Трамп наградил Тайгера Вудса Президентской медалью Свободы

Сегодня, 22:55

Знаменитый гольфист после долгого перерыва выиграл турнир "Мастерс"

Эмоции Тайгера Вудса
Эмоции Тайгера Вудса. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп наградит американского гольфиста Тайгера Вудса Президентской медалью Свободы после его победы на турнире Большого шлема "Мастерс"

"Поздравляю Тайгера Вудса с великолепной победой и хочу сообщить ему, что в связи с его невероятным успехом, возвращением в спорт и, что более важно, к жизни я вручу ему Президентскую медаль Свободы", – написал Трамп в Twitter.

Вудс является самым известным гольфистом в мире. Он занимал первое место в мировом рейтинге на протяжении 623 недель (последний раз находился на вершине рейтинга в октябре 2010 года). В последние годы Вудс перенес несколько операций на позвоночнике, а также имел проблемы с зависимостью от обезболивающих препаратов. После очередной операции он почти полностью пропустил сезон-2017, но постепенно улучшает свои результаты, в сентябре 2018 года он одержал первую победу на турнире в PGA-туре.

О награде. Медаль была учреждена по распоряжению 33-го президента США Гарри Трумэна в 1945 году для награждения лиц, отличившихся в ходе боевых действий. В 1963 году 35-й президент США Джон Кеннеди изменил статус награды: ее стали присуждать в мирное время за "выдающийся вклад в дело обеспечения безопасности или национальных интересов США, всеобщего мира, культурные или иные важные общественные или частные начинания".

Среди ранее награжденных – Папа Римский Иоанн Павел II (1920-2005), президент Либерии Эллен Джонсон-Серлиф, вице-президент США Ричард Чейни, бывший госсекретарь США Колин Пауэлл, кардиохирург Майкл Дебейки (1908-2008), боксер Мухаммед Али (1942-2016), певица Арета Франклин (1942-2018) и кубинский диссидент Оскар Элиас Бисет.

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Тег гольф, Тайгер Вудс

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ТАСС

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