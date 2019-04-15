Трамп наградил Тайгера Вудса Президентской медалью Свободы
Знаменитый гольфист после долгого перерыва выиграл турнир "Мастерс"
Президент США Дональд Трамп наградит американского гольфиста Тайгера Вудса Президентской медалью Свободы после его победы на турнире Большого шлема "Мастерс".
"Поздравляю Тайгера Вудса с великолепной победой и хочу сообщить ему, что в связи с его невероятным успехом, возвращением в спорт и, что более важно, к жизни я вручу ему Президентскую медаль Свободы", – написал Трамп в Twitter.
Вудс является самым известным гольфистом в мире. Он занимал первое место в мировом рейтинге на протяжении 623 недель (последний раз находился на вершине рейтинга в октябре 2010 года). В последние годы Вудс перенес несколько операций на позвоночнике, а также имел проблемы с зависимостью от обезболивающих препаратов. После очередной операции он почти полностью пропустил сезон-2017, но постепенно улучшает свои результаты, в сентябре 2018 года он одержал первую победу на турнире в PGA-туре.
О награде. Медаль была учреждена по распоряжению 33-го президента США Гарри Трумэна в 1945 году для награждения лиц, отличившихся в ходе боевых действий. В 1963 году 35-й президент США Джон Кеннеди изменил статус награды: ее стали присуждать в мирное время за "выдающийся вклад в дело обеспечения безопасности или национальных интересов США, всеобщего мира, культурные или иные важные общественные или частные начинания".
Среди ранее награжденных – Папа Римский Иоанн Павел II (1920-2005), президент Либерии Эллен Джонсон-Серлиф, вице-президент США Ричард Чейни, бывший госсекретарь США Колин Пауэлл, кардиохирург Майкл Дебейки (1908-2008), боксер Мухаммед Али (1942-2016), певица Арета Франклин (1942-2018) и кубинский диссидент Оскар Элиас Бисет.
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