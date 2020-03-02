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Требовала у Украины 50 миллионов долларов: первая олимпийская чемпионка страны проиграла суд

2 марта, 20:20

Елена Павлова

Баюл требовала деньги за «нарушение принципа добросовестности и честной деловой практики в рамках трудового договора"

Олимпийская чемпионка 1994 года по фигурному катанию Оксана Баюл проиграла в суде дело, в котором она требовала взыскать с государства Украина, Джозефа Чарльза Лемира и корпорации Olympic Champions Ltd 50 миллионов долларов. Об этом сообщил в Facebook министр юстиции Денис Малюська. Ранее суд Нью-Йорка вынес решение, по которомуБаюл должна выплатить судебные издержки американской телекомпании NBCв размере 35 тысяч долларов.

По словам Малюськи, Баюл в иске от 2015 года требовала взыскать деньги за "нарушение принципа добросовестности и честной деловой практики в рамках трудового договора". Также Баюл обвиняла ответчиков в нарушениях, допущенных в рамках передачи прав на использование ее имени, популярности и биографической информации. Окружной суд Центрального округа Калифорнии 18 июня 2018 года принял решение в пользу государства Украина, оставив иск без рассмотрения.

Оксана Баюл с мужем и дочкой в Лас-Вегасе

Оксана Баюл с мужем и дочкой в Лас-Вегасе / Фото: Instagram

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Однако Баюл подала аппеляцию, которую Апелляционный суд 9-го округа США 27 февраля текущего года снова отклонил. Малюська отметил, что суд признал защиту Украины от юрисдикции американских судов в соответствии с положениями Закона США "Об иммунитете иностранных государств", а истец не предоставил достаточных аргументов для подтверждения обоснованности применения исключений из судебного иммунитета, предусмотренных настоящим законом.

Смотрите выход на лед Оксаны Баюл в 2019 году

Оксана Баюл на льду. 2019 год

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суд иск Украина фигурное катание Оксана Баюл

Источники: Сегодня|Спорт , xsport.ua

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