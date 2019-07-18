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Трехкратный олимпийский чемпион разбил молотком контейнер с допинг-пробой

18 июля, 15:39

Китайский пловец Сунь Ян уже отбывал дисквалификацию из-за употребления запрещенного препарата

Сунь Ян испортил образцы крови
Сунь Ян испортил образцы крови. Фото: AFP

Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию Сунь Ян разбил пробирки с анализами во время визита допинг-офицера, сообщает отчет антидопинговой панели Международной федерации водных видов (FINA). В сентябре прошлого года офицер допинг-контроля с ассистентами посетила дом спортсмена, который расположен в провинции Чжэцзян.

В отчете FINA, оказавшимся в распоряжении Sunday Telegraph, говорится, что во время визита допинг-офицеров мать спортсмена попросила охранника принести молоток в комнату, где Сунь Ян проходил тестирование. Далее описывается, как врач сборной Китая предложил Суню разбить пробирки с кровью, чтобы испортить образцы.

Изначально Сунь не хотел сдавать анализы, но согласился сдать только кровь, отказавшись от анализа мочи. Прибывший врач команды обвинил допинг-офицера в некомпетентности.

Позже офицер допинг-контроля, находившаяся в другой комнате, услышала звук разбившегося стекла. Во время процедуры произошли и другие нарушения: Сунь несколько раз покидал комнату с согласия допинг-офицера, хотя этого делать нельзя.

Ранее антидопинговая панель FINA заявляла, что Сунь Ян не нарушал правил, однако это решение пытается обжаловать Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Из-за проблем с документацией FINA не предъявило китайскому спортсмену обвинений в нарушении антидопинговых правил, ограничившись предупреждением. А команда Суня утверждает, что нарушений не было.

Сунь Ян – двукратный чемпион Лондона-2012 и победитель Игр в Рио. В 2014 году он отбывал трехмесячную дисквалификацию из-за употребления запрещенного препарата, о которой Федерация плавания Китая сообщила только после окончания отстранения.

Напомним, что МОК принял решение об отстранении России от Олимпиады-2018 по результатам работы специальной комиссии, которая доказала допинговую программу в этой стране и вмешательство государства в сокрытые применения допинга российскими спортсменами.

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Тег плавание, допинг, олимпийский чемпион, WADA

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