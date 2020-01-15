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Тренер сборной Украины по гандболу после вылета с Евро: "Надеюсь, не последний раз"

15 января, 10:01

Сергей Бебешко считает, что команде не хватило реализации моментов

Сергей Бебешко

Сергей Бебешко

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Вчера поздно вечером мужская сборная Украины по гандболу закончила свои выступления на чемпионате Европы в Вене. "Сине-желтые" проиграли все три матча группового раунда. Как мы сообщали, Украина проиграла Чехии на Евро-2020 в последнем матче этапа. Ранее наши уступали сборным Северной Македонии и Австрии.

После поражения чехам главный тренер украинцев Сергей Бебешко подвел итог выступлению команды на континентальном форуме:

"Поздравляю соперников с хорошей игрой и выходом в следующий раунд. Хочу поблагодарить своих игроков, которые сражались с чехами и хотели победить. Команда была готова морально, физически, но не хватило, опять же, реализации моментов. Поэтому мы и завершаем свое выступление на чемпионате Европы.

На мой взгляд, для первого раза мы играли неплохо. Результат, который мы показали, возможно, кого-то не удовлетворяет. И все же я благодарю команду и болельщиков, которые нас поддерживали. Надеюсь, мы не в последний раз на чемпионате Европы".

Читайте расписание, результаты и таблицы гандбольного Евро-2020

Смотрите, как сборная Украины готовилась к чемпионату Европы

Тренировка сборной Украины по гандболу Видео: Федерация гандбола Украины

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гандбол сборная Украины по гандболу Сергей Бебешко

Источник: xsport.ua

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