Тренер сборной Украины по гандболу после вылета с Евро: "Надеюсь, не последний раз"

Вчера поздно вечером мужская сборная Украины по гандболу закончила свои выступления на чемпионате Европы в Вене. "Сине-желтые" проиграли все три матча группового раунда. Как мы сообщали, Украина проиграла Чехии на Евро-2020 в последнем матче этапа. Ранее наши уступали сборным Северной Македонии и Австрии.

После поражения чехам главный тренер украинцев Сергей Бебешко подвел итог выступлению команды на континентальном форуме:

"Поздравляю соперников с хорошей игрой и выходом в следующий раунд. Хочу поблагодарить своих игроков, которые сражались с чехами и хотели победить. Команда была готова морально, физически, но не хватило, опять же, реализации моментов. Поэтому мы и завершаем свое выступление на чемпионате Европы.

На мой взгляд, для первого раза мы играли неплохо. Результат, который мы показали, возможно, кого-то не удовлетворяет. И все же я благодарю команду и болельщиков, которые нас поддерживали. Надеюсь, мы не в последний раз на чемпионате Европы".