Тренера сборной России отстранили на три матча за "узкие глаза"

Итальянцу не простили скандального жеста после победы над волейболистками Южной Кореи

Сержио Бузато (на переднем плане) / Фото: Facebook

Международная федерация волейбола дисквалифицировала старшего тренера женской сборной России Сержио Бузато (FIVB) на три ближайших официальных матча за некорректный жест после победы российских волейболисток над командой Южной Кореи (3:2) в решающем матче отборочного турнира Олимпиады-2020 в Токио.

"Комиссия FIVB вынесла решение: Бузато дисквалифицирован на три матча. Дисквалификация распространяется на игры чемпионата Европы против команд Беларуси, Швейцарии и Германии", – заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

Напомним, федерация волейбола Южной Кореи сочла проявлением расизма эмоциональный жест Бузато после выхода россиянок на Олимпиаду-2020 и подала жалобу. Тренер изобразил "узкие глаза". Позднее Бузато принес извинения, заявив, что этим жестом он лишь праздновал выход команды на Олимпиаду и ни в коем случае не хотел оскорбить сборную Южной Кореи. Но это не спасло его от наказания.

Ранее мы писали, что волейбольную сборную Украины разгромили на чемпионате Европы. Наши девушки всухую проиграли Бельгии стартовый матч континентального первенства - 0:3 (10:25, 19:25, 22:25). Следующий матч украинки проведут против итальянок 25 августа.

Также сообщалось, что волейболистки отпраздновали победу обнаженным фото из раздевалки. Итальянская команда "Имоко Воллей" стала чемпионом Италии. И после победы в финале над "Новарой" девушки сделали фотосессию обнаженными, спрятавшись за трофеем.

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