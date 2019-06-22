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Третье "золото" Евроигр за сутки: украинская супер-Настя уничтожила всех своих соперниц в Минске

22 июня, 22:13

Самые яркие кадры финального поединка украинки Анастасии Сапсай против грузинки Елены Кабадзе

Анастасия Сапсай (в красном) против грузинки Елены Кабадзе
Анастасия Сапсай (в красном) против грузинки Елены Кабадзе. Фото: Reuters

Украинская самбистка Анастасия Сапсай завоевала золото Европейских игр-2019 в Минске. Причем сделала это в самой престижной весовой категории – свыше 80 кг. На пути в финал Анастасия победила литовку Карину Стефанович (9:0), после чего выиграла у хозяйки соревнований Екатерины Калюжной из Беларуси (5:0). Наконец, в финальном поединке 25-летняя украинка не оставила никаких шансов грузинке Елене Кабадзе, одолев ее со счетом 4:0.

Самые яркие фото финала Сапсай – Кабадзе (украинка – в красном)

Фото – Reuters

Отметим, что это уже третья золотая медаль для Украины на Европейских играх в Минске. Первые две были добыты в дзюдо. Дебютную победу нашей стране в столице Беларуси принесла Дарья Белодед, победившая в финале соперницу из России Ирину Долгову.

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А следом за Дарьей Белодед на высшую ступень пьедестала почета поднялся Георгий Зантарая. Причем за победу в Минске Зантарая, как и Белодед, получил сразу две золотые медали. Так как у дзюдоистов эти соревнования одновременно являются и чемпионатом Европы, то во время церемонии награждения Георгию вручили две награды - от организаторов Европейских игр, а также от Европейского союза дзюдо.

Напомним, что мы побывали на тренировке украинского легкоатлета Богдана Бондаренко перед стартом на Европейских играх. Он поборется за награды в прыжках в высоту.


Богдан Бондаренко: тренировка в Киеве перед стартом Европейских игр 2019. Фото А.Бойко

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Тег самбо, Европейские игры

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