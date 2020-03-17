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Три этапа "Бриллиантовой лиги" перенесены из-за коронавируса

17 марта, 14:05

Александр Трикиша

Старт легкоатлетического турнира пришлось перенести из-за эпидемии

Международная федерация легкой атлетики сообщила, что стартовые этапы "Бриллиантовой лиги" сезона-2020 отложены из-за коронавируса. Первый этап должен был пройти в Дохе 17 апреля, затем было запланировано два этапа в Китае – 9 и 16 мая. Мы уже писали об историческом рекорде 17-летней прыгуньи в высоту Ярославы Магучих. Девушка из Украины стала самой молодой победительницей в истории Бриллиантовой лиги.

"В связи с растущим числом стран, затронутых вирусом COVID-19, первые три этапа "Бриллиантовой лиги-2020" невозможно провести в срок.

Это решение было принято после подробной консультации с оргкомитетами соревнований, местными властями и спортивными руководящими органами", – говорится в пресс-релизе World Athletics.

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Власти Катара ограничили въезд в страну и на 30 дней запретили проведение международных и внутренних мероприятий.

Планируется перенести этап в Шанхае с 16 мая на 13 августа. Еще один китайский этап и соревнования в Дохе могут пройти после финала "Бриллиантовой лиги", который состоится в Цюрихе 9 и 11 сентября.

Кстати, ранее мы писали, что Олимпиады-2020 в Токио без зрителей не будет: МОК сделал категоричное заявление. Отсутствие болельщиков на трибунах противоречит всей философии олимпийского движения.

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легкая атлетика Бриллиантовая лига коронавирус

Источник: Спорт сегодня

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