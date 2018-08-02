Три итальянских города подают совместную заявку на проведение Олимпиады-2026

Зимние Игры могут пройти в Милане, Турине и Кортина-д'Ампеццо

Национальный олимпийский комитет Италии принял решение выдвинуть совместную заявку Милана, Турина и Кортина-д'Ампеццо на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года.

Предполагается, что в Милане пройдут состязания по керлингу, хоккею, шорт-треку и фигурному катанию, в Турине – по скоростному бегу на коньках и хоккею, в Кортина- д'Ампеццо – по горнолыжному спорту.

Выборы столицы Олимпийских игр 2026 года впервые пройдут в соответствии с "Новой нормой" – проектом МОК, состоящим из 118 реформ. Большинство реформ направлено на экономию и оптимизацию процессов, связанных с проведением Олимпиад. "Новая норма" должна обеспечить гибкость при организации Игр и помочь хозяевам соревнований провести Олимпиаду с прицелом на долгосрочное развитие города, региона и страны.

Город, где пройдут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года, будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года. Турин принимал зимние Игры 2006 года. В Кортина-д'Ампеццо прошли Игры 1956 года.

Напомним, что ранее против проведения зимней Олимпиады высказались норвежцы, несмотря на то, что глава МОК хочет, чтобы Игры прошли в зимней стране.