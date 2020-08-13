Три метра падения с бронзовым вкусом: как 12 лет назад украинские прыгуны взяли последнюю медаль Олимпиады

В этот день – 13 августа 2008 года украинские спортсмены Илья Кваша и Алексей Пригоров в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина стали бронзовыми призерами Олимпиады в Пекине. Эта награда стала лишь второй на Играх в истории этого вида спорта. Первую "бронзу" в Сиднее-2000 в синхронных прыжках с 10-метровой вышки получили Елена Жупина и Анна Сорокина. И после Кваши и Пригорова украинские прыгуны больше не брали медали ОИ.

Реклама

Читайте также: "Ударился головой о трамплин. Меня доставали со дна": Илья Кваша – о самом жутком прыжке в воду

12 лет назад в плавательном комплексе "Водный куб" в Пекине борьбу за награды в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина вели 8 лучших мужских дуэтов планеты. После первых двух обязательных попыток казалось, что о медали украинцы могут только мечтать. Создавалось впечатление, что судьи откровенно придерживали баллы для более титулованных спортсменов, обделяя наших молодых ребят.



Фото df-ua.org

Но потом было практически безупречное выполнение третьего прыжка. В четвертой попытке Илья и Алексей вновь подтвердили неслучайность своего успеха. О претензии на награду говорил и хорошо выполненный пятый прыжок. А в заключительной попытке украинцы исполнили сальто назад в 3,5 оборота и, несмотря на неидеальный вход в воду, Кваша и Пригоров взошли на пьедестал почета и завоевали такую ​​желанную бронзовую награду.

Реклама

"Даже если пройдет еще 12 лет и более, этот день останется в памяти на всю жизнь. Вспоминается все вместе. Это было незабываемо, самый яркий момент в жизни тренера и спортсмена! Конечно были и трудности, и волнение, упорная подготовка и мечта! Затем были слезы радости, чувство удовлетворения и планы на будущее. Ильи было тогда только 20 лет! Всегда верьте в свою мечту, в свою идею и все обязательно получится!", – рассказала личный тренер Кваши Татьяна Марьянко в комментарии df-ua.org.

Илья Кваша и Алексей Пригоров на третьей ступени пьедестала / Фото: Федерация Украины пр прыжкам в воду

"После завоевания олимпийской награды не сразу пришло осознание того, что она для меня значит. Лишь где-то через два месяца я понял, насколько она мне дорога. Это то, ради чего я тренировался все эти годы и ради чего достигал поставленных целей. Эта "бронза" дала дальнейшим стимулом для покорения новых вершин и понимание того, что за качественно сделанную работу идет вознаграждение. Везде – как в спорте, так и в жизни. Нужно что-то делать от "А" до "Я", упорно трудиться и получать желаемое и хороший результат", – вспомнил Пригоров.

Ранее мы сообщали, что украинские прыгуны в воду начали общаться на тренировках на иностранном языке.

Смотрите также, как украинец Алексей Середа стал чемпионом Европы по прыжкам в воду

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама