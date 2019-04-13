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Три "золота" сразу: украинский тяжеловес шокировал всех на чемпионате Европы

Сегодня, 12:16

Украинец стал лучшим в рывке, толчке и сумме двоеборья

Дмитрий Чумак
Дмитрий Чумак. Фото: НОК Украины

Украинский тяжеловес Дмитрий Чумак стал победителем чемпионата Европы, который проходит в Батуми, Грузия. В весовой категории до 102 кг спортсмен показал результат 391 кг (175 кг + 216 кг) и получил три золотые медали: в рывке, толчке и сумме двоеборья.

Кроме этого украинец Константин Рева завоевал бронзовую медаль в толчке с результатом 207 кг (рывок 161 кг, сумма двоеборья 368 кг).

Отметим, что ранее на турнире украинец Кирилл Пирогов в весовой категории идо 96 кг завоевал бронзовую медаль в рывке. Он показал результат 171 кг.

Напомним, что в эти дни в Бухаресте проходит чемпионат Европы по борьбе. Вчера украинка Алина Бережная выиграла золотую медаль, а Татьяна Кит и Лилия Горишна довольствовались "серебром". Сегодня за золотую медаль чемпионата Европы поборется наш знаменитый борец Жан Беленюк.

Ранее мы писали, что украинки произвели фурор на чемпионате Европы по борьбе: вчера завоевали три "золота". Оксана Ливач, Ирина Гусяк и Алла Черкасова стали чемпионками Европы, сегодня их успех могут повторить Лилия Горишна, Татьяна Кит и Алина Бережная.

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Тег тяжелая атлетика, Чемпионат Европы, Дмитрий Чумак

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Сегодня|Спорт

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