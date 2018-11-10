Тройной успех украинских пловцов на Кубке мира в Токио

Сегодня, 13:18

Михаил Романчук взял бронзу и золото, Сергей Фролов – бронзу

Михаил Романчук. Фото facebook.com/olympicua
Михаил Романчук. Фото facebook.com/olympicua

На стартовавшем вчера в Токио шестом этапе Кубка мира по плаванию вновь блестящие результаты показал один из ведущих украинских пловцов – Михаил Романчук, который в августе был признан лучшим спортсменом месяца в Украине. Напомним, что это предпоследний этап Кубка мира, продлится по 11 ноября включительно, а последний состоится 15-17 ноября в Сингапуре.

Сначала Романчук в Токио показал третий результат на дистанции 400 метров вольным стилем – 3:42,63. Украинец проиграл победителю – Маку Хортону из Австралии – 2,05 секунды. Вторым был японец Косуке Хагино, отставший от чемпиона на 1,66 секунды. Шестым в финальным заплыве оказался еще один украинец – Сергей Фролов (проиграл Хортону 4,44 секунды).

А на дистанции 1500 метров вольным стилем Романчук и Фролов дружно, как и на пятом этапе Кубка мира в Пекине (2-4 ноября), поднялись на пьедестал почета. Романчук выиграл дистанцию с показателем 14:27,93, Фролов отстал на 11,29 секунды. Вторым к финишу пришел японец Сього Такеда (проиграл Романчуку 5,33 секунды).

Напомним, что в конце лета Михаил Романчук стал двукратным победителем чемпионата Европы 2018 года по плаванию, который проходил в Глазго, Шотландия.

Также мы писали, что украинская легкоатлетка Марина Бех вышла замуж за вице-чемпиона мира по плаванию Михаила Романчука.
плавание, кубок мира, Михаил Романчук, Сергей Фролов

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Сегодня|Спорт

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