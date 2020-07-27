"Трудно было не бить ногами": каратист Горуна вышел с ребенком на боксерский ринг

Стас после спарринга вынес на ринг своего малолетнего ребенка

Во время вынужденного простоя из-за пандемии коронавируса многие спортсмены, кроме обычных тренировок, находят себе необычные занятия. Например, недавно каратист взял интервью у мэра Львова. Теперь 31-летний Станислав Горуна решил проверить себя в другом виде спорта.

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Призер чемпионатов мира и Европы по каратэ пришел потренироваться в один из боксерских залов столицы. После разминок каратист провел спарринги, о чем весело сообщил в соцсетях. Причем Стас заметил, что в боксе ему непривычно было не использовать ноги.

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В конце занятия победитель Европейских игр 2019 года вынес на ринг своего сына, которому недавно исполнился годик. А хозяева зала пожелали ему добиться успеха на Олимпийских играх, которые в следующем году должны состояться в японском Токио.

Стас Горуна с сыном на боксерском ринге Видео: Instagram

Ранее мы сообщали, что Украина получила еще одну лицензию в каратэ на Олимпиаду-2020. Также право выступить на Играх добыла и одесситка Анжелика Терлюга.

Смотрите, как боксер Александр Усик рисовал картину:

Александр Усик рисует картину Видео: Instagram

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