"Трудно было не бить ногами": каратист Горуна вышел с ребенком на боксерский ринг

Во время вынужденного простоя из-за пандемии коронавируса многие спортсмены, кроме обычных тренировок, находят себе необычные занятия. Например, недавно каратист взял интервью у мэра Львова. Теперь 31-летний Станислав Горуна решил проверить себя в другом виде спорта.
Призер чемпионатов мира и Европы по каратэ пришел потренироваться в один из боксерских залов столицы. После разминок каратист провел спарринги, о чем весело сообщил в соцсетях. Причем Стас заметил, что в боксе ему непривычно было не использовать ноги.
В конце занятия победитель Европейских игр 2019 года вынес на ринг своего сына, которому недавно исполнился годик. А хозяева зала пожелали ему добиться успеха на Олимпийских играх, которые в следующем году должны состояться в японском Токио.
Ранее мы сообщали, что Украина получила еще одну лицензию в каратэ на Олимпиаду-2020. Также право выступить на Играх добыла и одесситка Анжелика Терлюга.
Смотрите, как боксер Александр Усик рисовал картину:
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