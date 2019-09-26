Трусы стали символом международной федерации легкой атлетики

Новый логотип World Athletics / Фото: IAAF

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На конгрессе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было официально одобрено изменение названия и логотипа организации. Новое название организации будет носить имя World Athletics. Очевидно, что новый логотип должен объединять в себе изображение беговой дорожки и первую букву нового названия организации (W), однако больше похож на трусы спортсмена. Ране мы писали, что Сергей Бубка сохранил высокий пост в Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Президент IAAF Себастьян Коу заявил, что данные изменения сделают спорт более привлекательным для молодежи.

"С тех пор, как я стал членом совета IAAF в 2003 году, мне всегда требовалось три-четыре минуты на объяснение, в какую организацию я вхожу и что это значит. Мы проделали кропотливую работу вокруг нового бренда. Мы прислушались буквально ко всем: медиавещателям, спортсменам, фанатам и другим партнёрам", – отметил Коу.

Новый фирменный стиль начнет действовать после чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе, который завершится 6 октября. Определение "Международная ассоциация легкоатлетических федераций" (IAAF) просуществовало более 100 лет.

Старый логотип IAAF

Интересно, что американская аналитическая компания Gracenote прогнозирует Украине в Токио 16 медалей и 17-е общекомандное место. При этом 8 наград — золотые. Для сравнения: на Играх в Рио-2016 "сине-желтые" финишировали 31-ми: 11 медалей, из которых две золотые — у Олега Верняева и Юрия Чебана, пять серебряных и четыре бронзовых.

Ранее стало известно, что японцы сдали 50 тонн гаджетов для изготовления олимпийских медалей. Для изготовления полного комплекта наград необходимо чуть менее 7 тонн драгоценных металлов.

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