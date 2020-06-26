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"Молнии" против "Патриотов": в Киеве пройдет открытый турнир по настольному теннису

26 июня, 17:39

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Восемь команд по олимпийской системе определят сильнейшую в субботу в столице Украины

В субботу состоится открытый турнир по настольному теннису – Setka Cup Open 2020. Соревнование состоится в формате открытого командного турнира, который пройдет по олимпийской системе с определением всех мест. В соревновании примут участие восемь команд:

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1. Gurman Competitions Bi-Turbo (суммарный рейтинг – 180,0)
2. Победа (179,6)
3. Патриот (179,3)
4. Ракетка (178,5)
5. Киевские молнии (177,2)
6. Ракета (177,2)
7. Орион (175,7)
8. Гурман (174,1)

Ранее мы писали, что 11-летняя сирийская девочка отобралась на Олимпиаду в настольном теннисе. Хенд Заза, родившаяся 1 января 2009 году, может стать самым молодым участником грядущей Олимпиады в Японии. Игры в Токио, напомним, перенесли на 2021 год.

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А в прошлом году натурализованный китайский теннисист Коу Лей заявил, что работает уже не на сборную Украины, а на себя. "Я решил принять украинское гражданство, потому что хотел играть на международном уровне. Я здорово выступал, но был очень разочарован Украиной. Я действительно много боролся, но потом появились проблемы с федерацией, с тренером, с комитетом", – говорил тогда спортсмен.

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настольный теннис турнир соревнование

Источник: Сегодня|Спорт

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