Тут и спорить страшно: боссом украинского спорта назначили каратиста

Перед Левчуком уже поставили ряд задач, а частности, подготовка к Олимпиаде и реализация проекта «деньги ходят за ребенком»

Сергей Левчук / Фото: Facebook

Новое Государственное агентство спорта возглавит глава Украинской федерации каратэ Сергей Левчук. Об этом заявил в Телеграм министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский. Левчук стал победителем конкурса, в котором конкурировал без малого с тремя десятками желающих возглавить наш спорт. Ранее мы сообщали, что бывшего игрока сборной Украины хотят сделать министром.

"Скоро должен появиться вновь Государственное агентство спорта и будет назначен его руководитель. В конкурсе на эту должность приняли участие 27 кандидатов. Победителем конкурса признан Сергей Левчук", – отметил министр.

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Перед свежесозданным госагентством и Левчуком министр поставил такие задачи:

- качественная подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм 2020 года в Токио;

- реформа спорта;

- подготовка и проведение чемпионатов Европы по художественной гимнастике и бадминтону, которые пройдут в этом году в Киеве;

- обеспечение качественной и прозрачной работы Укрспортобеспечения и системы закупки спортивного инвентаря;

- строительство современной спортивной инфраструктуры для увеличения количества международных соревнований и людей, занимающихся физической активностью;

- строительство новых объектов спортивной инфраструктуры Олимпийского учебно-спортивного центра "Конча-Заспа";

- создания и функционирования системы соревнований школьных и студенческих лиг;

- реализация проекта "деньги ходят за ребенком" в ДЮСШ с пилотом в Мариуполе;

- диджитализация спортивной сферы: создание единых электронных реестров спортивных соревнований, тренеров, спортсменов и спортивных объектов.

Ранее мы сообщали, что украинским спортсменам назвали премии за медали следующей Олимпиады.

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