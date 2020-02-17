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Тут и спорить страшно: боссом украинского спорта назначили каратиста

17 февраля, 14:50

Перед Левчуком уже поставили ряд задач, а частности, подготовка к Олимпиаде и реализация проекта «деньги ходят за ребенком»

Сергей Левчук

Сергей Левчук / Фото: Facebook

Новое Государственное агентство спорта возглавит глава Украинской федерации каратэ Сергей Левчук. Об этом заявил в Телеграм министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский. Левчук стал победителем конкурса, в котором конкурировал без малого с тремя десятками желающих возглавить наш спорт. Ранее мы сообщали, что бывшего игрока сборной Украины хотят сделать министром.

"Скоро должен появиться вновь Государственное агентство спорта и будет назначен его руководитель. В конкурсе на эту должность приняли участие 27 кандидатов. Победителем конкурса признан Сергей Левчук", – отметил министр.

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Перед свежесозданным госагентством и Левчуком министр поставил такие задачи:
- качественная подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм 2020 года в Токио;
- реформа спорта;
- подготовка и проведение чемпионатов Европы по художественной гимнастике и бадминтону, которые пройдут в этом году в Киеве;
- обеспечение качественной и прозрачной работы Укрспортобеспечения и системы закупки спортивного инвентаря;
- строительство современной спортивной инфраструктуры для увеличения количества международных соревнований и людей, занимающихся физической активностью;
- строительство новых объектов спортивной инфраструктуры Олимпийского учебно-спортивного центра "Конча-Заспа";
- создания и функционирования системы соревнований школьных и студенческих лиг;
- реализация проекта "деньги ходят за ребенком" в ДЮСШ с пилотом в Мариуполе;
- диджитализация спортивной сферы: создание единых электронных реестров спортивных соревнований, тренеров, спортсменов и спортивных объектов.

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Ранее мы сообщали, что украинским спортсменам назвали премии за медали следующей Олимпиады.

Смотрите также, как одесситка завоевала золотую медаль престижного турнира по каратэ

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Олимпиада-2020 Министерство спорта, госслужба Сергей Левчук Государственное агентство спорта

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