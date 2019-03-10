Творит историю: Ронни О’Салливан первым сделал тысячу сотенных серий в снукере

Легендарный английский игрок в снукер первым в истории достиг отметки в 1000 сенчури за карьеру

Ронни О’Салливан.

Творит историю: Ронни О’Салливан первым сделал тысячу сотенных серий в снукере //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/585/ceb/5c8585ceb74eb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/585/ceb/5c8585ceb74eb.jpg 2019-03-10T23:47:22+02:00 Другие Легендарный английский игрок в снукер первым в истории достиг отметки в 1000 сенчури за карьеру

Английский снукерист Ронни О’Салливан первым в истории этого вида спорта достиг отметки в 1000 сенчури за карьеру! О’Салливан добился этой цифры в финале турнира Players Championship, где он победил австралийца Нила Робертсона со счетом 10:4. О’Салливан сделал три сенчури: 116 очков (6-й фрейм), 105 (9-й) и 134 (14-й).

О’Салливан выиграл 35-й рейтинговый турнир в карьере. По этому показателю он отстает всего на одну победу от Стивена Хендри, который уже завершил карьеру.

Ронни О’Салливан – пятикратный чемпион мира по снукеру (2001, 2004, 2008, 2012 и 2013), семикратный чемпион Мастерс (1995, 2005, 2007, 2009, 2014, 2016 и 2017) и семикратный чемпион Великобритании (1993, 1997, 2001, 2007, 2014, 2017 и 2018).

В 2015 году за заслуги в игровой профессиональной деятельности награжден офицерской степенью Ордена Британской империи. Первый игрок в истории снукера, заработавший 10 млн фунтов призовыми.

Видео 1000-й сотенной серии Ронни О’Салливана:

Напомним, что в конце прошлого года фанаты создали петицию за включение Ронни О'Салливана в список номинантов на "Спортсмена года". Пятикратный чемпион мира еще ни разу не претендовал на престижную британскую премию.

Ранее мы писали, что невеста Ронни О'Салливана спряталась в морозильной камере во время теракта в Барселоне.

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Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.