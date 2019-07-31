Чемпионка по гольфу Джорджия Холл / Фото: Instagram

У чемпионки по гольфу похитили трофей: воры больше ничего не взяли https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%8F%20%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%8F%20%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB 2019-07-31T13:08:00+03:00 Другие Разбив окно машины, похитители взяли только кубок Открытого чемпионата Британии по гольфу

Действующая чемпионка крупного турнира по гольфу Women’s British Open Джорджия Холл рассказала, что грабители украли победный кубок из ее машины. Инцидент произошел в Лондоне несколько месяцев назад. Грабители разбили заднее стекло ее машины и забрали коробку, в которой находился трофей, который Холл выиграла год назад.

Гольф в Украине: 15 тысяч для новичка и 20 лет до Олимпиады

"Я не знаю, они понимали, что это за коробка или нет. Все-таки трофей был запакован. В машине лежали и клюшки для гольфа, но их они не взяли. Немного странно", – рассказала Холл.

Ранее мы писали, что блондинка, устроившая сексуальную революцию в гольфе, сфотографировалась в джакузи.Пейдж Спиранак снимается для мужских журналов и выступает за право играть в гольф в одежде с глубоким вырезом.

Смотрите забавное видео, как 8-летняя гольфистка из Австралии сбила беспилотник:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама