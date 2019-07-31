У чемпионки по гольфу похитили трофей: воры больше ничего не взяли

Действующая чемпионка крупного турнира по гольфу Women’s British Open Джорджия Холл рассказала, что грабители украли победный кубок из ее машины. Инцидент произошел в Лондоне несколько месяцев назад. Грабители разбили заднее стекло ее машины и забрали коробку, в которой находился трофей, который Холл выиграла год назад.
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"Я не знаю, они понимали, что это за коробка или нет. Все-таки трофей был запакован. В машине лежали и клюшки для гольфа, но их они не взяли. Немного странно", – рассказала Холл.
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