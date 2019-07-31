Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,09
27,98

У чемпионки по гольфу похитили трофей: воры больше ничего не взяли

Сегодня, 13:08

Разбив окно машины, похитители взяли только кубок Открытого чемпионата Британии по гольфу

Чемпионка по гольфу Джорджия Холл

Чемпионка по гольфу Джорджия Холл / Фото: Instagram

У чемпионки по гольфу похитили трофей: воры больше ничего не взяли https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%8F%20%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%8F%20%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB Другие Разбив окно машины, похитители взяли только кубок Открытого чемпионата Британии по гольфу

Действующая чемпионка крупного турнира по гольфу Women’s British Open Джорджия Холл рассказала, что грабители украли победный кубок из ее машины. Инцидент произошел в Лондоне несколько месяцев назад. Грабители разбили заднее стекло ее машины и забрали коробку, в которой находился трофей, который Холл выиграла год назад.

Гольф в Украине: 15 тысяч для новичка и 20 лет до Олимпиады

"Я не знаю, они понимали, что это за коробка или нет. Все-таки трофей был запакован. В машине лежали и клюшки для гольфа, но их они не взяли. Немного странно", – рассказала Холл.

Ранее мы писали, что блондинка, устроившая сексуальную революцию в гольфе, сфотографировалась в джакузи.Пейдж Спиранак снимается для мужских журналов и выступает за право играть в гольф в одежде с глубоким вырезом.

Смотрите забавное видео, как 8-летняя гольфистка из Австралии сбила беспилотник:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

гольф похитили украли трофеи

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Умер Вирастюк – у спортсмена были проблемы с сердцем
Умер Вирастюк – у спортсмена были проблемы с сердцемДругие
Трагедия на ЧМ по плаванию – есть погибшие и пострадавшие
Трагедия на ЧМ по плаванию – есть погибшие и пострадавшиеДругие
Украинский велогонщик выиграл этап мирового тура
Украинский велогонщик выиграл этап мирового тураДругие
В Днепре в собственной квартире найден мертвым известный украинский спортсмен
В Днепре в собственной квартире найден мертвым известный украинский спортсменДругие
Второй после Бубки: Сэм Кендрикс прыгнул на 6,06 м
Второй после Бубки: Сэм Кендрикс прыгнул на 6,06 мДругие
7 медалей Украины, прыщи нового Фелпса и трагедия в клубе: победители и жертвы водного ЧМ-2019 в Корее
7 медалей Украины, прыщи нового Фелпса и трагедия в клубе: победители и жертвы водного ЧМ-2019 в КорееДругие