У грузинского борца забрали олимпийскую медаль Лондона-2012
Серебряный призер Давит Модзманашвили попался на употреблении допинга
Международный олимпийский комитет объявил о том, что грузинский борец вольного стиля Давит Модзманашвили будет лишен серебряной медали Олимпиады-2012 в Лондоне.
Как сообщает официальный сайт МОК, грузинский спортсмен, выступавший в категории до 120 кг, лишен награды из-за нарушений антидопинговых правил — в его допинг-пробе был обнаружен запрещенный препарат дегидрохлорметилтестостерон.
Результат Модзманашвили на Играх-2012 будет аннулирован, завоеванная им медаль будет изъята.
Ранее мы писали, что после проведенной МОК перепроверки допинг-проб спортсменов Международная федерация тяжелой атлетики временно отстранила чемпиона Олимпиады-2012 украинца Алексея Торохтия от участия в соревнованиях. В ходе перепроверки допинг-тестов с летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне было найдено 116 положительных проб. Перепроверка началась в 2016 году и еще продолжится в ближайшие годы. Таким образом, Олимпиада в Лондоне уже стала самой "грязной" в истории. Предыдущий рекорд был установлен в Пекине-2008 – 86 положительных проб.
Интересно, что Мартен Фуркад пристыдил российских биатлонистов. Победитель Кубка мира прошлого сезона заявил, что ему было бы стыдно возвращаться на трассу после наказания за допинг
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