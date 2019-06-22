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У нас есть первое "золото" Евроигр в Минске: украинка победила россиянку в любимом виде спорта Путина

22 июня, 18:13

18-летняя украинская дзюдоистка Дарья Белодед в финальной схватке Игр одолела чемпионку Европы Ирину Долгову

Дарья Белодед
Дарья Белодед. Фото: AFP

Дзюдоистка Дарья Белодед завоевала для сборной Украины первое золото Европейских игр-2019 в Минске. В финале весовой категории до 48 кг украинская красавица встречалась с другой чемпионкой Европы – Ириной Долговой. На Евро-2017 в Варшаве украинка одолела россиянку и в 16 лет завоевала "золото" Старого Света. Однако чемпионат Европы-2018 в Тель-Авиве Белодед была вынуждена пропустить и, соответственно, это дало Долговой возможность завоевать первое место. И вот соперницы встретились в Минске. Их поединок завершился со счетом 1:0 в пользу Дарьи Белодед, что принесло нашей сборной дебютное "золото" Европейских игр-2019. Расстроенная же россиянка, уступив схватку за первое место, не смогла сдержать своих слез. Отметим, что дзюдо считается любимым видом спорта президента РФ Владимира Путина.

Дарья Белодед – в белом. Фото – AFP

Как мы писали ранее, на открытии Европейских игр с каната сорвалась гимнастка: появилось видео. Девушку не удержал ее партнер, так как падала она вместе с канатом. Эпизод был показан вскользь – оператор быстро сменил ракурс. Как рассказала свидетельница, присутствовавшая на стадионе, все случилось прямо напротив VIP-ложи. Как сообщили позже, гимнастка была доставлена на скорой в РНПЦ травматологии и ортопедии. После осмотра врачей девушку отпустили домой для амбулаторного лечения.

Также сообщалось, что лучшая спортсменка Украины не пробилась в финал Европейских игр. Стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук не прошли квалификацию в соревнованиях смешанных пар.

Смотрите, как выиграла этап Бриллиантовой лиги другая восходящая звезда украинского спорта Ярослава Магучих


Ярослава Магучих, прыжок на Бриллиантовой лиге

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Тег Европейские игры, Дарья Белодед

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Сегодня|Спорт

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