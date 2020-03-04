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У Ольги Харлан появилась личная уменьшенная копия с саблей в руке

4 марта, 16:58

Максим Перепелица

Кроме Харлан, специальной копией награждены еще девять спортсменок мира

Украинская саблистка Ольга Харлан была награждена персональной куклой Барби. В честь 60-й годовщины Международного женского дня прототипами кукол стали спортсменки, чемпионки, певицы, модели и актрисы, достигшие успехов в своих сферах. Одной из них стала украинская фехтовальщица Ольга Харлан.

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"Мне безумно приятно. Я нахожусь в числе девушек, которые настолько великие в своем деле, но Барби выбрал именно меня. Занимаюсь спортом 20 лет, но не замечаю многих вещей. У меня была Барби, одевала ее, шила платье. Но никогда не думала, что сама буду Барби. Ведь считается, что фехтование неженский вид спорта. А я хотела быть сильнее мужчин", – прокомментировала награду Харлан.

Кроме Харлан, специальной копией награждены еще девять спортсменок мира из разных видов спорта, в том числе Аманди Анри, Малайка Михамбо, Тереза Бонвало, Анат Лелиор, Айрине Палшите, Дина Эшер-Смит.

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кукла фехтование Ольга Харлан

Источник: Сегодня|Спорт

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