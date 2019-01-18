У призера Олимпиады-2018 диагностировали рак
Сноубордист из Канады Макс Пэррот надеется вернуться к соревнованиям в следующем году
Канадский сноубордист Макс Пэррот пропустит этот сезон. У спортсмена диагностирован рак. У 24-летнего сноубордиста диагностирован лимфогранулематоз – болезнь Ходжкина. Пэррот прошел первый курс химиотерапии для лечения заболевания.
"Тяжело услышать эти новости, мне до сих пор нелегко. Сложнее всего было принять, что я пропущу целый сезон. Я никогда не пропускал ни одного соревнования, и мне будет нелегко оставаться дома, потому что я привык ездить на соревнования в это время. Но эта болезнь – новый вызов для меня, и я намерен сделать все возможное, чтобы победить ее.
Моя цель – вернуться в форму уже в следующем году. Олимпиада в Пекине еще далеко, до нее остается целых три года", — цитирует спортсмена CBC.
Пэррот – серебряный призер ОИ-2018 в слоупстайле, пятикратный победитель Всемирных зимних экстремальных игр (Х-Games) в слоупстайле и биг-эйре.
Ранее мы писали, что девушка-боксер победила рак, но умерла после пропущенного удара. Люси Браун получила роковой удар в голову во время спарринга.
Напомним, что украинский баскетболист Сергей Коваль ушел из жизни на 30-м году жизни. Экс-игрок БК "Одесса" на протяжении последних пяти лет боролся с тяжелой болезнью – лимфомой Ходжкина.
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