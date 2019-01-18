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У призера Олимпиады-2018 диагностировали рак

Сегодня, 18:37

Сноубордист из Канады Макс Пэррот надеется вернуться к соревнованиям в следующем году

Пэррот верит, что вернется
Пэррот верит, что вернется. Фото: Instagram
У призера Олимпиады-2018 диагностировали рак //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/202/ba0/5c4202ba07ba8.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/202/ba0/5c4202ba07ba8.jpg Другие Сноубордист из Канады Макс Пэррот надеется вернуться к соревнованиям в следующем году

Канадский сноубордист Макс Пэррот пропустит этот сезон. У спортсмена диагностирован рак. У 24-летнего сноубордиста диагностирован лимфогранулематоз – болезнь Ходжкина. Пэррот прошел первый курс химиотерапии для лечения заболевания.

"Тяжело услышать эти новости, мне до сих пор нелегко. Сложнее всего было принять, что я пропущу целый сезон. Я никогда не пропускал ни одного соревнования, и мне будет нелегко оставаться дома, потому что я привык ездить на соревнования в это время. Но эта болезнь – новый вызов для меня, и я намерен сделать все возможное, чтобы победить ее.

Моя цель – вернуться в форму уже в следующем году. Олимпиада в Пекине еще далеко, до нее остается целых три года", — цитирует спортсмена CBC.

Пэррот – серебряный призер ОИ-2018 в слоупстайле, пятикратный победитель Всемирных зимних экстремальных игр (Х-Games) в слоупстайле и биг-эйре.

Ранее мы писали, что девушка-боксер победила рак, но умерла после пропущенного удара. Люси Браун получила роковой удар в голову во время спарринга.

Напомним, что украинский баскетболист Сергей Коваль ушел из жизни на 30-м году жизни. Экс-игрок БК "Одесса" на протяжении последних пяти лет боролся с тяжелой болезнью – лимфомой Ходжкина.

сноуборд, Олимпиада-2018

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sport24.ru

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