Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости спорта

У прославившегося пьяным прыжком российского легкоатлета отобрали "золото" Олимпиады-2012

Сегодня, 17:48

Прыгун в высоту Иван Ухов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

Иван Ухов лишен награды Лондона-2012
Иван Ухов лишен награды Лондона-2012.
У прославившегося пьяным прыжком российского легкоатлета отобрали "золото" Олимпиады-2012 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/46a/45c/5c546a45cc4be.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/46a/45c/5c546a45cc4be.jpg Другие Прыгун в высоту Иван Ухов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

Российский легкоатлет Иван Ухов, специализирующийся в прыжках в высоту, дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, об этом сообщается в пресс-релизе Спортивного арбитражного суда (CAS).

Ухов дисквалифицирован на основании данных доклада Ричарда Макларена, который проводил расследование допинга в российском спорте по поручению Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Обвинения подтвердил антикоррупционный легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU), который по отдельности рассматривал дела 12 российских легкоатлетов, обвиненных в нарушении антидопинговых правил во время Олимпиады-2012 в Лондоне и чемпионата мира 2013 года в Москве.

Дисквалификация Ухова отсчитывается с 1 февраля 2019 года. Все его результаты, показанные с 16 июля 2012 года по 31 декабря 2015 года, аннулированы. Это означает, что Ухов лишен звания олимпийского чемпиона Игр-2012 в Лондоне, которые проходили с с 27 июля по 12 августа 2012 года. Также в этот период Ухов стал серебряным призером чемпионата мира – 2014 в помещении и бронзовым призером чемпионата Европы – 2014.

Напомним, что Ухов стал знаменитым на весь мир еще в 2008 году, когда пьяным вышел в сектор.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Олимпиада-2012, Прыжки в высоту, Иван Ухов

Вы сейчас просматриваете новость " У прославившегося пьяным прыжком российского легкоатлета отобрали "золото" Олимпиады-2012". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Сегодня, 22:44

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

"Шахтер" разгромил польский "Лех" в контрольном матче

Вчера, 18:34

Жуниор Мораес отличился в двух матчах за день, Манор Соломон открыл счет голам за "горняков"

"Работаю с теми, у кого есть украинские паспорта": Андрей Шевченко – о натурализации

Вчера, 18:12

Главный тренер сборной Украины рассказал о соперниках в отборе на Евро-2020 и заявил, что не занимается натурализацией

Ракицкий назвал причину переезда в Россию: "Украинский чемпионат очень слабый и неинтересный"

30 января, 14:13

Питерский "Зенит" представил бывшего защитника "Шахтера"

Американский хоккеист отметил дебют в НХЛ зрелищной дракой

30 января, 11:24

Трент Фредерик своим поступком вызвал восторг у отца, который был на трибунах