У прославившегося пьяным прыжком российского легкоатлета отобрали "золото" Олимпиады-2012

Прыгун в высоту Иван Ухов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

Иван Ухов лишен награды Лондона-2012.

У прославившегося пьяным прыжком российского легкоатлета отобрали "золото" Олимпиады-2012 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/46a/45c/5c546a45cc4be.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/46a/45c/5c546a45cc4be.jpg 2019-02-01T17:48:00+02:00 Другие Прыгун в высоту Иван Ухов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

Российский легкоатлет Иван Ухов, специализирующийся в прыжках в высоту, дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, об этом сообщается в пресс-релизе Спортивного арбитражного суда (CAS).

Ухов дисквалифицирован на основании данных доклада Ричарда Макларена, который проводил расследование допинга в российском спорте по поручению Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Обвинения подтвердил антикоррупционный легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU), который по отдельности рассматривал дела 12 российских легкоатлетов, обвиненных в нарушении антидопинговых правил во время Олимпиады-2012 в Лондоне и чемпионата мира 2013 года в Москве.

Дисквалификация Ухова отсчитывается с 1 февраля 2019 года. Все его результаты, показанные с 16 июля 2012 года по 31 декабря 2015 года, аннулированы. Это означает, что Ухов лишен звания олимпийского чемпиона Игр-2012 в Лондоне, которые проходили с с 27 июля по 12 августа 2012 года. Также в этот период Ухов стал серебряным призером чемпионата мира – 2014 в помещении и бронзовым призером чемпионата Европы – 2014.

Напомним, что Ухов стал знаменитым на весь мир еще в 2008 году, когда пьяным вышел в сектор.

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