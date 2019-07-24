У российского депутата отобрали олимпийское "золото"
За употребление допинга Артур Таймазов остался без награды Игр-2012
Артур Таймазов лишен золотой медали Олимпийских игр 2012 года в вольной борьбе. Спортсмен выиграл награду в весовой категории до 120 килограммов. В результате перепроверки в допинг-пробе Таймазова, выступавшего на Играх в составе сборной Узбекистана, было обнаружено запрещенное вещество туринабол. Медаль досталась российскому борцу Билялу Махову.
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Таймазов остался без второй золотой медали Олимпийских игр. В апреле 2017 года МОК лишил его "золота" Игр-2008 в Пекине, которое перешло к россиянину Бахтияру Ахмедову. На счету спортсмена остается золотая медаль Олимпиады 2004 года, а также серебро Игр-2000. Он является двукратным чемпионом мира, а также дважды серебряным и бронзовым призером мировых первенств.
На данный момент Таймазов является депутатом Государственной Думы России, заместителем председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
Старший брат Артура, Тимур Таймазов, олимпийский чемпион 1996 года по тяжёлой атлетике в составе сборной Украины, дважды побеждал на чемпионате мира.
Ранее мы писали, что скандальная российская фигуристка, говорившая о "правильном" допинге, будет выступать за Украину. 13-летнюю спортсменку, которая призывала пить допинг, отпустила московская федерация фигурного катания.
Также сообщалось, что секс-символу российского спорта дали два года дисквалификации за допинг. Гимнастка Александра Семенова выигрывала чемпионат мира и дважды была золотой на первенстве Европы.
Что выделывает на гимнастическом ковре дисквалифицированная Семенова:
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