"У русских девочек нет надежды на здоровое будущее": тренеры просят поднять возрастной ценз фигуристок

Финские наставники утверждают, что даже в 16 уже сложно делать те элементы, которые ты исполняла раньше

Анна Щербакова / Фото: Reuters

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Финские тренеры по фигурному катанию призвали Международный союз конькобежцев (ISU) поднять возрастной ценз в женском катании как минимум до 17 лет. Свою настоятельную просьбу они объясняют заботой о здоровье девушек в будущем.

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"Повышение возрастного ценза важно с психологической точки зрения, — приводит их позицию телерадиокомпания YLE. — Тело у девушек меняется с возрастом. Даже в 16 уже сложно делать те элементы, которые ты исполняла раньше. Я надеюсь, что ISU заботит здоровье фигуристок. Мне жаль русских девочек — у них нет надежды на здоровое будущее. У русских даже семилетние дети по пять часов в день работают на льду".

Отметим, что чемпионкой России на днях стала 15-летняя Анна Щербакова. Столько же лет и серебряной призерке Александре Трусовой. Но теперь в этом сезоне они должны представлять Россию на чемпионате Европы и мира. Ранее мы писали, что чемпионат Украины по фигурному катанию выиграла скандальная россиянка. 13-летняя Анастасия Шаботова, которая получила украинский паспорт этим летом, стала знаменитой после слов о "правильном" допинге.

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