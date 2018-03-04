У сборной Украины забрали медаль чемпионата мира по легкой атлетике

Не долго радовались украинские поклонники легкой атлетики бронзовой медали нашей женской эстафетной команды.

В забеге 4х400 м украинская сборная в составе Татьяны Мельник, Катерины Климюк, Анны Рижиковой и Анастасии Брызгиной заняла пятое место. Однако после финиша за нарушение правил судьи дисквалифицировали сборную Ямайки, которая прибежала второй.

А затем была наказана и команда Великобритании. На передаче эстафеты Ханна Уильямс наступила на пятку Катерине Климюк и сняла с нее шиповку. Тренерский штаб сборной Украины подал протест, который был удовлетворен. Поэтому наша команда переместилась на третью позицию.

Но британки не согласились с таким решением и подали встречные протест, которые также удовлетворили и забрали бронзовые медали у Украины в пользу Британии.

Чемпионками стали американки, а "серебро" у Польши.

Напомним, что украинская мужская команда не стартовала в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия одного из спортсменов – Евгений Гуцол не смог отправиться на ЧМ в Бирмингем из-за проблем с визой.

Кстати, чемпионом мира в прыжках с шестом стал рекордсмен мира француз Рено Лавиллени.