Участница марафона в Китае часть дистанции проехала на велосипеде

Спортсменку вычислили по слишком высокой скорости на финишном отрезке

На велосипеде к финишу.

Участница марафона в Китае часть дистанции проехала на велосипеде //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5cf/8c4/5ca5cf8c4de3a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5cf/8c4/5ca5cf8c4de3a.jpg 2019-04-04T12:34:11+03:00 Другие Спортсменку вычислили по слишком высокой скорости на финишном отрезке

Участница международного марафона в китайском Сюйчжоу пожизненно отстранена от турнира из-за использования велосипеда во время забега.

Спортсменка, имя которой не называется, преодолела дистанцию за 5 часов 38 минут и 36 секунд. Ей потребовалось всего 7 минут и 10 секунд для того, чтобы пробежать последние 2 км и 195 метров. Организаторов насторожил тот факт, что заключительный отрезок забега спортсменка под номером D2113 преодолела так быстро.

Выяснилось, что женщина проехала несколько отрезков дистанции на велосипеде. Организаторы марафона приняли решение аннулировать результат спортсменки, а также пожизненно отстранить ее от соревнований.

Всего в марафоне в Сюйчжоу приняли участие около 22 тысячи человек.

Напомним, что в конце марта в Дании прошел чемпионат мира по бегу по пересеченной местности среди атлетов в возрасте до 20 лет. Но известность в сети соревнования приобрели не своими результатами, а благодаря всего одной фотографии, которая облетела весь мир за считанные часы. На ней запечатлены два спортсмена из Эфиопии Динкала Айеле и Гетнет Йетвеле. Согласно информации на официальном сайте Международной федерации легкой атлетики (IAAF), оба родились… в декабре 2000 года, следовательно, им по 18 лет. Хотя выглядят атлеты лет на 40.

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