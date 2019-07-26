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Участница Олимпиады пыталась провезти через границу 50 кг наркотиков

26 июля, 13:04

Голландская спортсменка везла метамфетамин и экстази в машине, но была задержана при проверке

Мадия Гафур
Мадия Гафур. Фото: Getty Images

Голландская бегунья Мадия Гафур была задержана немецкими полицейскими, которые обнаружили в ее машине 50 килограммов наркотиков. Об этом сообщает издание Sport1. 26-летняя спортсменка была арестована больше месяца назад, однако об этом стало известно только сейчас. Неподалеку от границы между Нидерландами и Германией полицейские проводили обычную проверку, в результате которой нашли в автомобиле Гафур 50 килограммов метамфетамина и экстази, стоимость которых оценивается в два миллиона евро. По версии немецких правоохранительных органов, спортсменка собиралась провезти вещества через границу в Нидерланды.

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Гафур – участница Олимпийских игр 2016 года. В составе эстафетной команды Нидерландов она выступила в забеге на 400 метров.

Напомним, что в октябре 2016 года бывший футболист Марсело Плетш получил девять лет тюрьмы за незаконный оборот наркотиков. В его грузовике была обнаружена расфасованная марихуана общим весом 793 килограмма, а сам игрок находился за рулем.

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Тег легкая атлетика, наркотики, задержана, спортсменка, Олимпиада-2016

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Сегодня|Спорт

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